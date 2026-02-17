Dupla que furtou celulares no carnaval de BH é presa
Suspeitos foram presos pela PM depois de perseguição. Com eles, foram apreendidos sete celulares
Dois homens, de 33 e 39 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (16/2), depois de furtar vários celulares no carnaval de Belo Horizonte. A ocorrência foi finalizada na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Leste, mas começou com uma abordagem no Bairro Taquaril, na mesma região.
Segundo o boletim de ocorrência, os militares avistaram um Hyundai HB20 cinza estacionado, com motor e faróis ligados. Quando a dupla viu a polícia, gesticulou e saiu em alta velocidade. Os policiais seguiram e abordaram os suspeitos depois de três quarteirões, na esquina entre as ruas Hercílio Siqueira e Progresso.
Os suspeitos arremessaram um pacote pelo carro durante a fuga. Nele, continha sete iPhones, todos enrolados em papel alumínio – uma prática utilizada para dificultar ou neutralizar o rastreamento dos aparelhos. De acordo com a Polícia Militar, todos os chips foram retirados dos telefones anteriormente. Os aparelhos foram apreendidos.
A dupla apresentou versões contraditórias aos militares. Segundo a PM, eles alegaram, inicialmente, que compraram os celulares na Praça Sete, no Centro, mas depois disseram que receberam de uma outra pessoa e que entregariam em um lugar não especificado. Quando a polícia retirou o papel alumínio dos aparelhos, vários emitiram alerta de furto ou perda.
Uma das vítimas contou à polícia que estava em um bar na Rua Sapucaí quando dois homens a abordaram vendendo doces. Ela negou e, em seguida, percebeu que teve o celular furtado na mesa. Ela reconheceu a embalagem com balas e chicletes apreendida junto dos suspeitos como a mesma que foi ofertada no bar anteriormente.
Outra vítima relatou que estava no bar Forno da Saudade, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de BH, e que teve a pochete aberta e furtada. Já um terceiro homem contou que estava no bar Balaio de Gato, na Região Centro-Sul, quando deixou o celular carregando e, depois, viu pelas imagens de câmeras de segurança que um dos suspeitos furtou o aparelho.
Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. A devolução dos aparelhos será feita pela Polícia Civil.