Crime no cemitério: casal é preso suspeito de furtar ornamentos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um casal foi preso suspeito de furtar e vender ornamentos de cobre de túmulos no Cemitério Bom Jesus, em Araguari, no Triângulo Mineiro. A dupla foi detida na terça-feira (10/2), depois que a Polícia Militar recebeu informações da tentativa de repassar os materiais em um ferro-velho da região. Eles foram autuados em flagrante por furto. Já uma funcionária e o proprietário do estabelecimento, que comprou as peças, foram detidos por receptação.

Assim que foi acionada, uma equipe da PM foi até o cemitério onde constatou sinais de violação e o furto das peças metálicas em diversos túmulos. De acordo com o registro policial, durante buscas, os militares encontraram o casal. O homem, de 54 anos, e a mulher, de 25, foram identificados como suspeitos do crime.

Conforme o boletim de ocorrência (B.O), a dupla confessou o furto e afirmou que vendeu o material por R$ 55. No estabelecimento, a vendedora que comprou as peças de cobre dos autores alegou que não tinha conhecimento que o produto era furtado.

Ao ser questionado, o proprietário do local afirmou que não estava no ferro-velho no momento da negociação e que não autorizou ou determinou a compra de objetos de origem ilícita. O homem ainda relatou que a funcionária, que teria feito a transação, era novata e não tinha experiência no ofício.



Os ornamentos foram apreendidos. O casal, suspeito de furto, a funcionária e o responsável pelo ferro-velho foram presos e levados a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na cidade.

