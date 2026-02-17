Irmãs são presas por furtar picanhas de supermercado em Minas
À polícia, uma das irmãs afirmou que cometeu o furto sozinha, mas as câmeras de segurança mostraram as duas participando do crime
Duas mulheres, de 34 e 37 anos, foram presas por furtar sete peças de picanha em um supermercado em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (17/2).
De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os fiscais do estabelecimento, localizado na divisa entre os Bairros Altinópolis e Grã Duquesa, já tinham detido as mulheres.
A irmã mais velha, do lar, assumiu ter cometido o crime, mas as câmeras de segurança do supermercado registraram a participação da mais nova, que é manicure.
À polícia, elas alegaram que a carne seria para consumo próprio. Elas receberam voz de prisão e foram conduzidas à delegacia.