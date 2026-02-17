Irmãs são presas por furtar picanhas de supermercado em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duas mulheres, de 34 e 37 anos, foram presas por furtar sete peças de picanha em um supermercado em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (17/2).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os fiscais do estabelecimento, localizado na divisa entre os Bairros Altinópolis e Grã Duquesa, já tinham detido as mulheres.

A irmã mais velha, do lar, assumiu ter cometido o crime, mas as câmeras de segurança do supermercado registraram a participação da mais nova, que é manicure.

À polícia, elas alegaram que a carne seria para consumo próprio. Elas receberam voz de prisão e foram conduzidas à delegacia.