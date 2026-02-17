Assine
overlay
Início Gerais
FLAGRADAS PELAS CÂMERAS

Irmãs são presas por furtar picanhas de supermercado em Minas

À polícia, uma das irmãs afirmou que cometeu o furto sozinha, mas as câmeras de segurança mostraram as duas participando do crime

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/02/2026 16:17

compartilhe

SIGA
x
Irmãs furtam picanha em supermercado em Governador Valadares (MG), são flagradas pelas câmeras de segurança e presas pela PM
Irmãs furtam picanha em supermercado em Governador Valadares (MG), são flagradas pelas câmeras de segurança e presas pela PM crédito: PMMG/Divulgação

Duas mulheres, de 34 e 37 anos, foram presas por furtar sete peças de picanha em um supermercado em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (17/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os fiscais do estabelecimento, localizado na divisa entre os Bairros Altinópolis e Grã Duquesa, já tinham detido as mulheres.

Leia Mais

A irmã mais velha, do lar, assumiu ter cometido o crime, mas as câmeras de segurança do supermercado registraram a participação da mais nova, que é manicure.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

À polícia, elas alegaram que a carne seria para consumo próprio. Elas receberam voz de prisão e foram conduzidas à delegacia.

Tópicos relacionados:

furto governador-valadares mercado minas-gerais picanha supermercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay