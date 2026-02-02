Picanha sobe em dezembro, mas fecha 2025 abaixo da inflação

O preço da picanha encerrou 2025 em alta, após avanço de 3,48% em dezembro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE.

O resultado marca uma reversão em relação a novembro, quando o corte havia registrado queda de 1,45%, e contrasta com a inflação geral do mês, que ficou em 0,33%.

Com o desempenho de dezembro, a picanha fechou o ano com alta acumulada de 2,82%, movimento bem mais contido do que o observado em 2024, quando o produto havia acumulado reajuste de 8,74%.

No mesmo período, o IPCA encerrou 2025 com avanço de 4,26%, mantendo o corte abaixo da inflação oficial no balanço anual.