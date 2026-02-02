Assine
overlay
Início Economia

Picanha sobe em dezembro, mas fecha 2025 abaixo da inflação

Mesmo com alta em dezembro, preço do corte subiu menos que o IPCA no ano

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
02/02/2026 15:03

compartilhe

SIGA
x
Picanha sobe em dezembro, mas fecha 2025 abaixo da inflação
Picanha sobe em dezembro, mas fecha 2025 abaixo da inflação crédito: Platobr Economia

O preço da picanha encerrou 2025 em alta, após avanço de 3,48% em dezembro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O resultado marca uma reversão em relação a novembro, quando o corte havia registrado queda de 1,45%, e contrasta com a inflação geral do mês, que ficou em 0,33%.

Com o desempenho de dezembro, a picanha fechou o ano com alta acumulada de 2,82%, movimento bem mais contido do que o observado em 2024, quando o produto havia acumulado reajuste de 8,74%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No mesmo período, o IPCA encerrou 2025 com avanço de 4,26%, mantendo o corte abaixo da inflação oficial no balanço anual.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay