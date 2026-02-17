Furto de cabos pode deixar bairros de BH e Sabará sem água até esta quarta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Nove bairros de Belo Horizonte e um de Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH, podem ficar sem água nesta terça-feira (17/2), devido a um furto de cabos elétricos em uma unidade de captação.

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a tarde desta quarta-feira (18/2).

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?