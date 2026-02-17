Furto de cabos pode deixar bairros de BH e Sabará sem água até esta quarta
Manutenção operacional pode deixar locais de BH e Sabará (MG) com intermitência no abastecimento ao longo desta terça-feira. Veja lista dos bairros atingidos
compartilheSIGA
Nove bairros de Belo Horizonte e um de Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH, podem ficar sem água nesta terça-feira (17/2), devido a um furto de cabos elétricos em uma unidade de captação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a tarde desta quarta-feira (18/2).
Leia Mais
De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais bairros podem ser afetados?
- Alto Vera Cruz
- Baleia
- Cidade Jardim Taquaril
- Conjunto Taquaril
- Granja de Freitas
- Jonas Veiga
- Pirineus e Taquaril
- Vera Cruz
- Jardim Castanheira (em Sabará)