ATENÇÃO, MORADORES

Furto de cabos pode deixar bairros de BH e Sabará sem água até esta quarta

Manutenção operacional pode deixar locais de BH e Sabará (MG) com intermitência no abastecimento ao longo desta terça-feira. Veja lista dos bairros atingidos

Melissa Souza
Repórter
17/02/2026 15:00

Nove bairros de Belo Horizonte e um de Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH, podem ficar sem água nesta terça-feira (17/2), devido a um furto de cabos elétricos em uma unidade de captação.

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a tarde desta quarta-feira (18/2).

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?

  • Alto Vera Cruz
  • Baleia
  • Cidade Jardim Taquaril
  • Conjunto Taquaril
  • Granja de Freitas
  • Jonas Veiga
  • Pirineus e Taquaril
  • Vera Cruz
  • Jardim Castanheira (em Sabará)

