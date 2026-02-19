Adolescente é apreendido por dar tapa em nádega de médica-veterinária

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ter dado um tapa na nádega de uma mulher, na zona rural de Patos de Minas, nesta quarta-feira (18/2). Ela prestava serviço na fazenda do pai do rapaz.

A mulher é médica-veterinária e tem 29 anos. A vítima fazia visita de rotina para conferência do manejo na propriedade rural, por conta do serviço de consultoria que presta. Ela teria sido surpreendida com o tapa logo após entregar o relatório técnico do dia.

Ao ser questionado pela mulher sobre a motivação do ato, o adolescente teria respondido apenas que "não foi nada". A vítima, entretanto, procurou uma base de segurança comunitária da Polícia Militar para registrar a ocorrência.

O suspeito foi localizado na fazenda da família e, acusado de importunação sexual, foi detido e conduzido pela Patrulha Rural, acompanhado do pai, até a delegacia da Polícia Civil.