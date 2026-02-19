Assine
IMPORTUNAÇÃO

Adolescente é apreendido por dar tapa em nádega de médica-veterinária

Vítima fazia visita de rotina para conferência do manejo na propriedade rural quando foi assediada

19/02/2026 18:14 - atualizado em 19/02/2026 18:14

Adolescente é detido por dar tapa em bunda de prestadora de serviço

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ter dado um tapa na nádega de uma mulher, na zona rural de Patos de Minas, nesta quarta-feira (18/2). Ela prestava serviço na fazenda do pai do rapaz.

A mulher é médica-veterinária e tem 29 anos. A vítima fazia visita de rotina para conferência do manejo na propriedade rural, por conta do serviço de consultoria que presta. Ela teria sido surpreendida com o tapa logo após entregar o relatório técnico do dia.

Ao ser questionado pela mulher sobre a motivação do ato, o adolescente teria respondido apenas que "não foi nada". A vítima, entretanto, procurou uma base de segurança comunitária da Polícia Militar para registrar a ocorrência.

O suspeito foi localizado na fazenda da família e, acusado de importunação sexual, foi detido e conduzido pela Patrulha Rural, acompanhado do pai, até a delegacia da Polícia Civil.

