Remédio para emagrecer contrabandeado é apreendido em carro na BR-262

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi preso em flagrante por contrabando e descaminho de medicamentos controlados na BR-262, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (18/2). No carro que ele dirigia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 650 ampolas de remédio para emagrecimento.

De acordo com a corporação, por volta das 22h30, uma equipe abordou um veículo modelo Peugeot. Ao verificarem o porta-malas do carro, os policiais encontraram diversas sacolas contendo perfumes e eletrônicos.



Questionado, o motorista informou que havia feito compras no Paraguai. Diante da informação, os policiais então fizeram uma revista no veículo e encontraram duas canetas emagrecedoras, 650 ampolas de medicamento para emagrecimento e 12 cigarros eletrônicos.

As mercadorias estavam escondidas em um compartimento oculto no para-choque traseiro do veículo. O homem foi detido e os produtores foram encaminhados ao pátio da Receita Federal em Betim.



O suspeito, os medicamentos e os cigarros eletrônicos, foram levados até a Delegacia de Plantão da Polícia Federal em Belo Horizonte.

