EM BETIM

Remédio para emagrecer contrabandeado é apreendido em carro na BR-262

Medicamentos e outros produtos contrabandeados foram encontrados em compartimento secreto de carro que passava pela rodovia, em Betim

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
19/02/2026 16:29 - atualizado em 19/02/2026 16:30

Mercadores apreendidas durante abordagem da PRF na BR-262, em Betim, na Grande BH
Além dos medicamentos, policiais também encontraram eletrônicos e produtos de beleza crédito: PRF / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por contrabando e descaminho de medicamentos controlados na BR-262, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (18/2). No carro que ele dirigia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 650 ampolas de remédio para emagrecimento.

De acordo com a corporação, por volta das 22h30, uma equipe abordou um veículo modelo Peugeot. Ao verificarem o porta-malas do carro, os policiais encontraram diversas sacolas contendo perfumes e eletrônicos.

Questionado, o motorista informou que havia feito compras no Paraguai. Diante da informação, os policiais então fizeram uma revista no veículo e encontraram duas canetas emagrecedoras, 650 ampolas de medicamento para emagrecimento e 12 cigarros eletrônicos.

As mercadorias estavam escondidas em um compartimento oculto no para-choque traseiro do veículo. O homem foi detido e os produtores foram encaminhados ao pátio da Receita Federal em Betim.

O suspeito, os medicamentos e os cigarros eletrônicos, foram levados até a Delegacia de Plantão da Polícia Federal em Belo Horizonte.

