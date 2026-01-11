Homem é preso com mais de 7 mil maços de cigarro contrabandeados em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 58 anos foi preso com mais de 7 mil maços de cigarro contrabandeados, em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira, na noite desse sábado (10/1). A Polícia Militar de Minas Gerais chegou até ele depois de receber uma denúncia de que um homem estaria em posse de material contrabandeado vindo do Paraguai.





Quando os militares chegaram ao endereço informado, viram, do lado de fora do imóvel, várias caixas de cigarro.

Durante as buscas dentro da casa, foram localizados 741 pacotes de cigarros, totalizando 7.410 maços.





O material foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia do município.

