ABANDONO

Bebê encontrada em bueiro já tinha sido abandonada antes, diz tia

Segundo parentes, mãe da pequena Luara estava envolvida com drogas e já tinha deixado a filha aos cuidados da irmã

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/02/2026 14:51 - atualizado em 19/02/2026 15:13

A menina, batizada Luara, já tinha sido abandonada pela mãe anteriormente
A menina, batizada Luara, já tinha sido abandonada pela mãe anteriormente crédito: Arquivo Pessoal

O bebê recém-nascido abandonado em um bueiro no Bairro Cascata, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (19/2), apesar de ter apenas um mês e meio de vida já havia sido abandonado anteriormente. A mãe da criança tinha deixado a filha, batizada de Luara, com a irmã mais nova, Luana.

Quem contou isso à Polícia Militar foi Luana, que ficou com o bebê e disse que queria que a irmã deixasse a criança com ela. “Eu tinha pedido isso, mas ela não quis, pois disse que não a devolveria mais. Eu falei que iria cuidar da menina, da Luara, mas ela não deixou e, hoje, acordamos que essa história, que é uma tragédia”.

A irmã contou que é tia de outra criança, Pietra, que é cuidada pela avó, sua mãe. Relatou ainda que  menina está na escolinha e tem o amparou dela e da avó. A garota é filha do primeiro casamento da irmã de Luana.

“Eu e minha mãe, inclusive, já procuramos o pai e falamos com ele que entrasse na Justiça pedindo a guarda da Pietra, pois minha irmã não cuidaria dela”, afirma Luana.

Um outro detalhe, segundo Luana, é que a irmã teria envolvimento com drogas. Foi assim que conheceu o atual namorado, pai de Luara.

