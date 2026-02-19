Assine
PERÍCIA VAI IDENTIFICAR CORPO

Corpo encontrado na Lagoa da Pampulha pode ser de idosa desaparecida em BH

Maristela Parreiras, de 91 anos, saiu de casa em carro de aplicativo, deixou bilhete de despedida e não foi mais vista

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
19/02/2026 12:47

A confirmação oficial da identidade deve ocorrer após os exames periciais
A confirmação oficial da identidade deve ocorrer após os exames periciais crédito: Reprodução/CBMMG

O corpo de uma idosa foi localizado na manhã desta quinta-feira (19) na Lagoa da Pampulha e pode ser da aposentada Maristela Parreiras, de 91 anos, desaparecida desde a última terça-feira (17) em Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Civil, a família foi comunicada e a identificação oficial dependerá de exames realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML).

Maristela morava no Bairro São Salvador, na Região Noroeste da capital. Segundo familiares, ela saiu de casa por volta das 11h de terça-feira, utilizando um carro de aplicativo. Um vizinho teria ajudado a chamar o veículo.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar o corpo encontrado na Avenida Otacílio Negrão de Lima. A vítima, uma idosa sem identificação, foi retirada da água e encaminhada à Polícia Civil. Conforme a Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida, até o momento não há indícios de participação de terceiros na morte. A confirmação oficial da identidade deve ocorrer após os exames periciais.

Desaparecimento

À reportagem, a neta de Maristela, Carolina Fagundes, disse que a idosa iria para a casa de uma parente. No entanto, o motorista relatou à família que, durante o trajeto, Maristela mudou de ideia e pediu para descer nas proximidades de um supermercado na Avenida Abílio Machado, antes de chegar ao destino informado.

O condutor também afirmou que a passageira aparentava estar agitada. Segundo a família, Maristela era uma pessoa tranquila, mas poderia estar em surto no momento em que saiu de casa.

Outro ponto que aumentou a preocupação foi um bilhete deixado na residência. Na mensagem, a idosa se despedia da prima-sobrinha com quem morava e escreveu que “nunca mais daria trabalho”, o que levantou o temor de atentado contra a própria vida.

Maristela saiu sem documentos. A bolsa com pertences e dinheiro foi encontrada sobre a mesa da sala. A casa estava aberta quando a familiar retornou do interior e percebeu o desaparecimento.

