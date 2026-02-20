Assine
ASSUSTADOR

BR-381: veja imagens impressionantes do acidente que deixou três mortos

Carro partiu ao meio depois de batida frontal com carreta em Santa Luzia; uma pessoa ficou gravemente ferida

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/02/2026 09:40 - atualizado em 20/02/2026 09:46

Muitos destroços ficaram espalhados pela pista e ao redor do local do acidente
Muitos destroços ficaram espalhados pela pista e ao redor do local do acidente crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Imagens impressionantes revelam a dimensão do acidente que deixou três pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com o impacto, um carro de passeio partiu ao meio e a carreta envolvida na batida foi parar no matagal às margens da rodovia. Muitos destroços ficaram espalhados pela pista e ao redor do local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio se envolveu em uma colisão frontal com a carreta no km 437 da rodovia, no sentido Belo Horizonte. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave.

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas não detalhou a extensão do engarrafamento.

Veja fotos do acidente

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Batida entre carreta e veículo de passeio deixa três mortos e um ferido grave na Grande BH-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Batida entre carreta e veículo de passeio deixa três mortos e um ferido grave na Grande BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Com o impacto da batida, carro ficou irreconhecível -Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Com o impacto da batida, carro ficou irreconhecível Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Polícia Civil e concessionária Nova 381 estão no local-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Polícia Civil e concessionária Nova 381 estão no local Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta foi parar em matagal-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta foi parar em matagal Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Muitos destroços na pista-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Muitos destroços na pista Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carro partiu ao meio-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carro partiu ao meio Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente deixou três mortos e um ferido gravemente-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente deixou três mortos e um ferido gravemente Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

