BR-381: veja imagens impressionantes do acidente que deixou três mortos

Imagens impressionantes revelam a dimensão do acidente que deixou três pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com o impacto, um carro de passeio partiu ao meio e a carreta envolvida na batida foi parar no matagal às margens da rodovia. Muitos destroços ficaram espalhados pela pista e ao redor do local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio se envolveu em uma colisão frontal com a carreta no km 437 da rodovia, no sentido Belo Horizonte. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave.

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas não detalhou a extensão do engarrafamento.

Veja fotos do acidente

