ESTADO DE CHOQUE

BR-381: motorista foge por possível estado de choque ao ver acidente

PRF diz que carreta invadiu contramão e atingiu carro; três pessoas morreram

20/02/2026 10:24

A batida ocorreu no km 437 da rodovia e envolveu uma carreta e um Volkswagen Gol vinho crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

O inspetor Renato Mendes, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), detalhou informações sobre o acidente que partiu um carro ao meio na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três pessoas morreram e uma está em estado grave. 

Segundo o inspetor, a carreta invadiu a contramão e atingiu um VW Gol de cor vinho. O motorista da carreta fugiu do local, mas já foi identificado. “As informações que levantamos com familiares indicam que são pessoas da própria região, de Sabará (MG) e Ravena (MG). Eles teriam saído para trabalhar”, afirmou.

Há previsão de interdição da rodovia por alguns minutos para a retirada dos veículos. “Não deve impactar muito o fluxo de trânsito. Os veículos ficaram fora da pista de rolamento, o que facilita o trabalho”, destacou.

O inspetor não apontou indícios de que o motorista tenha fugido por embriaguez. A principal hipótese é de que ele tenha deixado o local em estado de choque diante da gravidade da cena ou para buscar socorro. “A cena do acidente foi muito forte. O automóvel se partiu ao meio e parte de corpos espalhados na rodovia”, disse.

A batida ocorreu no km 437 da rodovia e envolveu uma carreta e um automóvel. Três pessoas morreram no local e uma vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital João XXIII. Uma das vítimas foi identificada, sendo Glaucia Cristina de Araújo, de 41 anos.

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas sem detalhar a extensão. Segundo a empresa, o sobrevivente não corre risco de vida.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar as causas do acidente.

