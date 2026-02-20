BR-381: motorista foge por possível estado de choque ao ver acidente

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

O inspetor Renato Mendes, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), detalhou informações sobre o acidente que partiu um carro ao meio na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três pessoas morreram e uma está em estado grave.

Segundo o inspetor, a carreta invadiu a contramão e atingiu um VW Gol de cor vinho. O motorista da carreta fugiu do local, mas já foi identificado. “As informações que levantamos com familiares indicam que são pessoas da própria região, de Sabará (MG) e Ravena (MG). Eles teriam saído para trabalhar”, afirmou.

Há previsão de interdição da rodovia por alguns minutos para a retirada dos veículos. “Não deve impactar muito o fluxo de trânsito. Os veículos ficaram fora da pista de rolamento, o que facilita o trabalho”, destacou.

O inspetor não apontou indícios de que o motorista tenha fugido por embriaguez. A principal hipótese é de que ele tenha deixado o local em estado de choque diante da gravidade da cena ou para buscar socorro. “A cena do acidente foi muito forte. O automóvel se partiu ao meio e parte de corpos espalhados na rodovia”, disse.

A batida ocorreu no km 437 da rodovia e envolveu uma carreta e um automóvel. Três pessoas morreram no local e uma vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital João XXIII. Uma das vítimas foi identificada, sendo Glaucia Cristina de Araújo, de 41 anos.

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas sem detalhar a extensão. Segundo a empresa, o sobrevivente não corre risco de vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar as causas do acidente.