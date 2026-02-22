Carro é arrastado em córrego e passageiro está desaparecido

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um carro atravessava um pequeno córrego no distrito de Cerrado, próximo a Porteirinha, no norte de Minas Gerais, por volta de 1h30 deste domingo (22/2), quando houve um aumento do volume de água e o veículo foi arrastado para dentro do rio. O carro foi localizado pela manhã. Havia duas pessoas no automóvel: uma conseguiu sair, mas a outra está desaparecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que o veículo foi arrastado, chovia forte na região. O volume de água teria aumentado cerca de 50 centímetros.

O carro foi retirado do leito do rio com a ajuda de um trator de um morador da região. Os bombeiros vasculharam o veículo em busca da vítima, mas ainda não a encontraram. As buscas continuam.