Em duas horas, choveu 1/3 do esperado para o mês na Região Nordeste de BH
Após temporal que atingiu a capital, Defesa Civil emitiu alerta para pancadas de chuva até este domingo (22/2) e risco geológico até quarta-feira (25/2)
compartilheSIGA
Em duas horas, bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte registraram, na tarde deste sábado (21/2), mais de um terço da chuva esperada para todo o mês de fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, das 14h às 16h15, o acumulado na regional chegou a 68,8 milímetros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O índice representa 38,7% da média climatológica esperada para o segundo mês do ano, de 177,7 mm.
Desde o início da tarde, choveu forte em todas as regionais da capital. Diante da possibilidade de novas precipitações, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) renovou o alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania. O novo aviso meteorológico é válido até a manhã deste domingo (22/2).
Leia Mais
Além disso, a Defesa Civil afirmou que há risco geológico forte em três regionais: Oeste, Nordeste e Norte. O aviso é válido até a próxima quarta-feira (25/2).
Durante o período, é recomendado que a população fique atenta ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos e tenha cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Qual foi o acumulado de chuva nas últimas 2h em BH?
- Barreiro: 4,4 milímetros - 2,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Centro Sul: 30,3 milímetros - 17,1% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Hipercentro: 8,6 milímetros - 4,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Leste: 29,2 milímetros - 16,4% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Nordeste: 68,8 milímetros - 38,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Noroeste: 1 milímetro - 0,6% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Norte: 50,6 milímetros - 28,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Oeste: 6,8 milímetros - 3,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Pampulha: 0,8 milímetro - 0,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
- Venda Nova: 3,0 milímetros - 1,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
Chuva deixou estragos?
Com o temporal e a ventania que atingiram o Bairro Funcionários, uma árvore caiu na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Piauí, na pista sentido Mangabeiras, sem se chocar com a rede elétrica.
Uma pedestre atravessava a via pouco antes do momento da queda. Mesmo com o susto, ninguém ficou ferido, e os carros trafegam normalmente pela avenida. Equipes da prefeitura já retiram a árvore do local.
Quais os sinais de que deslizamentos podem acontecer?
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Quais as recomendações durante alerta de risco geológico?
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.
No restante do estado, a população pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.