Em duas horas, choveu 1/3 do esperado para o mês na Região Nordeste de BH

Em duas horas, bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte registraram, na tarde deste sábado (21/2), mais de um terço da chuva esperada para todo o mês de fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, das 14h às 16h15, o acumulado na regional chegou a 68,8 milímetros.

O índice representa 38,7% da média climatológica esperada para o segundo mês do ano, de 177,7 mm.

Desde o início da tarde, choveu forte em todas as regionais da capital. Diante da possibilidade de novas precipitações, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) renovou o alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania. O novo aviso meteorológico é válido até a manhã deste domingo (22/2).

Além disso, a Defesa Civil afirmou que há risco geológico forte em três regionais: Oeste, Nordeste e Norte. O aviso é válido até a próxima quarta-feira (25/2).

Durante o período, é recomendado que a população fique atenta ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos e tenha cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Qual foi o acumulado de chuva nas últimas 2h em BH?

Barreiro: 4,4 milímetros - 2,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

4,4 milímetros - 2,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Centro Sul: 30,3 milímetros - 17,1% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

30,3 milímetros - 17,1% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Hipercentro: 8,6 milímetros - 4,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

8,6 milímetros - 4,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Leste: 29,2 milímetros - 16,4% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

29,2 milímetros - 16,4% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Nordeste: 68,8 milímetros - 38,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

68,8 milímetros - 38,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Noroeste: 1 milímetro - 0,6% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

1 milímetro - 0,6% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Norte: 50,6 milímetros - 28,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

50,6 milímetros - 28,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Oeste: 6,8 milímetros - 3,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

6,8 milímetros - 3,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Pampulha: 0,8 milímetro - 0,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

0,8 milímetro - 0,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm Venda Nova: 3,0 milímetros - 1,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

Chuva deixou estragos?

Com o temporal e a ventania que atingiram o Bairro Funcionários, uma árvore caiu na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Piauí, na pista sentido Mangabeiras, sem se chocar com a rede elétrica.

Uma pedestre atravessava a via pouco antes do momento da queda. Mesmo com o susto, ninguém ficou ferido, e os carros trafegam normalmente pela avenida. Equipes da prefeitura já retiram a árvore do local.

Quais os sinais de que deslizamentos podem acontecer?



Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Quais as recomendações durante alerta de risco geológico?

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.



Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.



Não jogue lixo ou entulho na encosta.



Não despeje esgoto nos barrancos.



Não faça queimadas.

Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



No restante do estado, a população pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.