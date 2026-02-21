Assine
ATENÇÃO REDOBRADA

Em duas horas, choveu 1/3 do esperado para o mês na Região Nordeste de BH

Após temporal que atingiu a capital, Defesa Civil emitiu alerta para pancadas de chuva até este domingo (22/2) e risco geológico até quarta-feira (25/2)

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
21/02/2026 19:10 - atualizado em 21/02/2026 19:22

A previsão é de que pancadas de chuva continuem ocorrendo durante a madrugada desta quinta-feira (19/2)
Chuva forte atingiu BH neste sábado (21/2) crédito: Clovelino Maia/EM/D.A.Press

Em duas horas, bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte registraram, na tarde deste sábado (21/2), mais de um terço da chuva esperada para todo o mês de fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, das 14h às 16h15, o acumulado na regional chegou a 68,8 milímetros.

O índice representa 38,7% da média climatológica esperada para o segundo mês do ano, de 177,7 mm.

Desde o início da tarde, choveu forte em todas as regionais da capital. Diante da possibilidade de novas precipitações, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) renovou o alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania. O novo aviso meteorológico é válido até a manhã deste domingo (22/2).

Além disso, a Defesa Civil afirmou que há risco geológico forte em três regionais: Oeste, Nordeste e Norte. O aviso é válido até a próxima quarta-feira (25/2).

Durante o período, é recomendado que a população fique atenta ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos e tenha cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Qual foi o acumulado de chuva nas últimas 2h em BH?

  • Barreiro: 4,4 milímetros - 2,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Centro Sul: 30,3 milímetros - 17,1% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Hipercentro: 8,6 milímetros - 4,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Leste: 29,2 milímetros - 16,4% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Nordeste: 68,8 milímetros - 38,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Noroeste: 1 milímetro - 0,6% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Norte: 50,6 milímetros - 28,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Oeste: 6,8 milímetros - 3,8% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Pampulha: 0,8 milímetro - 0,5% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm
  • Venda Nova: 3,0 milímetros - 1,7% da média climatológica para fevereiro de 177,7mm

Chuva deixou estragos?

Com o temporal e a ventania que atingiram o Bairro Funcionários, uma árvore caiu na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Piauí, na pista sentido Mangabeiras, sem se chocar com a rede elétrica.

Uma pedestre atravessava a via pouco antes do momento da queda. Mesmo com o susto, ninguém ficou ferido, e os carros trafegam normalmente pela avenida. Equipes da prefeitura já retiram a árvore do local.

Quais os sinais de que deslizamentos podem acontecer?

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Quais as recomendações durante alerta de risco geológico?

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

