ATENÇÃO

BH sob alerta: previsão de chuva intensa e risco geológico até este domingo

Já chove forte na cidade no início da tarde deste sábado (21/2)

Repórter
21/02/2026 15:14

Chuva acendeu sinal de alerta em BH no sábado pós-carnaval
Chuva acendeu sinal de alerta em BH no sábado pós-carnaval crédito: Vera Schmitz/EM/D.A Press

Chove forte em algumas regiões de Belo Horizonte neste sábado (21/2), e o cenário meteorológico exige cautela dos moradores durante todo o fim de semana. A Defesa Civil municipal renovou o alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania, com validade estendida até as 8h de domingo (22/2). 

De acordo com o órgão, o volume de precipitação esperado gira entre 20 e 40 mm. Além da chuva, a capital pode registrar rajadas de vento na casa dos 50 km/h.

Embora o volume de água seja considerável, a maior preocupação das autoridades reside na combinação da chuva com o solo já saturado. Três regiões específicas estão sob alerta de risco geológico forte: Noroeste, Centro-Sul e Oeste.

Áreas de risco

Devido ao encharcamento do solo, a Defesa Civil reforça que o monitoramento é constante e pede que a população fique atenta a sinais de instabilidade, como deslizamentos de terra, quedas de muros e erosão de encostas. A orientação é que moradores de áreas vulneráveis busquem locais seguros ao menor sinal de perigo.

O órgão orienta

- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.

