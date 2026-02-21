BH sob alerta: previsão de chuva intensa e risco geológico até este domingo
Já chove forte na cidade no início da tarde deste sábado (21/2)
Chove forte em algumas regiões de Belo Horizonte neste sábado (21/2), e o cenário meteorológico exige cautela dos moradores durante todo o fim de semana. A Defesa Civil municipal renovou o alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania, com validade estendida até as 8h de domingo (22/2).
De acordo com o órgão, o volume de precipitação esperado gira entre 20 e 40 mm. Além da chuva, a capital pode registrar rajadas de vento na casa dos 50 km/h.
Embora o volume de água seja considerável, a maior preocupação das autoridades reside na combinação da chuva com o solo já saturado. Três regiões específicas estão sob alerta de risco geológico forte: Noroeste, Centro-Sul e Oeste.
Áreas de risco
Devido ao encharcamento do solo, a Defesa Civil reforça que o monitoramento é constante e pede que a população fique atenta a sinais de instabilidade, como deslizamentos de terra, quedas de muros e erosão de encostas. A orientação é que moradores de áreas vulneráveis busquem locais seguros ao menor sinal de perigo.
O órgão orienta
- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.