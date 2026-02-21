PRF flagra casal com remédios emagrecedores no estepe do carro
O casal tinha comprado os medicamentos em uma farmácia no Paraguai
Mais um contrabando de medicamentos para emagrecimento, oriundo do Paraguai, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (20/2), no quilômetro 356 da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Os policiais faziam uma fiscalização no local e pararam um GM Tracker, que tinha como motorista um homem de 43 anos e como passageira uma mulher de 41 anos.
Ao verificarem os equipamentos obrigatórios do veículo, os patrulheiros perceberam o estepe solto e, ao movimentá-lo, ouviram um barulho de objetos soltos dentro dele.
O motorista foi questionado sobre o que havia no interior do pneu e acabou confessando que lá estavam 58 ampolas de medicamento emagrecedor, adquiridas em uma farmácia no Paraguai.
Os patrulheiros abriram o pneu e confirmaram a informação, quando deram voz de prisão ao casal. Eles foram levados para a Polícia Federal, em Belo Horizonte.