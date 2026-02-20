Assine
CONTRABANDO

Operação da PM e PRF apreende maços de cigarro de origem paraguaia

Apreensão ocorreu na rodovia MGC-462, próximo a Patrocínio, Alto Paranaíba

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/02/2026 15:55 - atualizado em 20/02/2026 15:55

A carga de cigarros contrabandeados será encaminhada para a Polícia Federal
A carga de cigarros contrabandeados será encaminhada para a Polícia Federal crédito: PMMG

Um trabalho conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, em Patrocínio, Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (20/2), resultou na apreensão de 38 mil maços de cigarros. Dois homens, um de 49 e outro de 19 anos, foram presos por contrabando. Os cigarros têm origem no Paraguai. 

A operação conjunta teve início quando duas caminhonetes foram abordadas, um Saveiro e um Fiat/Strada, na rodovia MGC-462, que seguia no sentido da BR-365, transportando cigarros paraguaios.

A carga foi descoberta quando os policiais e os patrulheiros visualizaram diversas caixas de cigarros no interior das caminhonetes. Ao questionarem um dos motoristas, os policiais ouviram de ambos que transportavam cigarros de origem estrangeira sem documentação fiscal.

Segundo informaram os motoristas dos dois veículos, a carga saiu do Sul de Minas com destino a Patrocínio.

Depois de fazer a contagem da carga, foram apreendidos maços das marcas Samarino e Eight, num total de 37.610 maços de cigarros.

Os dois motoristas foram presos e levados, juntamente com a carga e os veículos, à Polícia Federal em Uberlândia (MG).

