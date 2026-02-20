Eletrônicos avaliados em quase R$ 1 milhão são apreendidos em Frutal
Entre material apreendido, 200 iPhones estavam escondidos em lataria de um veículo. Ainda foram recolhidos iPads, AirPods e outros celulares
Uma carga de eletrônicos, entre outros objetos, que estava em um Hyundai Creta, avaliada em R$ 970 mil, foi apreendida na tarde desta sexta-feira (20/2) na BR-153, perto de Frutal (MG), no Triângulo Mineiro. Dois suspeitos de contrabando e descaminho foram presos em flagrante.
As prisões e apreensões aconteceram graças a Operação da Receita Federal, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.
Segundo a Receita Federal, durante fiscalização foram localizados 200 iPhones escondidos na lataria do veículo.
Isso, segundo os agentes, evidenciou tentativa de burlar a fiscalização aduaneira, complementa.
Ainda conforme a Receita Federal, também foram apreendidos dois iPads, cinco AirPods, três aparelhos Poco X7 Pro, três aparelhos Redmi Note 15, 10 perfumes e quatro vinhos Angélica Zapata.
Além disso, o veículo que levava toda a carga, também foi apreendido.
A atuação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais fortalece a proteção da economia no Brasil ao coibir o contrabando e o descaminho, combatendo a concorrência desleal, preservando empregos formais e evitando prejuízos à arrecadação que financia serviços públicos. A ação reafirma o compromisso das instituições com a legalidade e a segurança econômica da sociedade, finalizou a Receita Federal.