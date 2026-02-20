Assine
overlay
Início Gerais
CONTRABANDO E DESCAMINHO

Eletrônicos avaliados em quase R$ 1 milhão são apreendidos em Frutal

Entre material apreendido, 200 iPhones estavam escondidos em lataria de um veículo. Ainda foram recolhidos iPads, AirPods e outros celulares

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
20/02/2026 19:11

compartilhe

SIGA
x
Eletrônicos avaliados em quase R$ 1 milhão são apreendidos em MG
Eletrônicos avaliados em quase R$ 1 milhão são apreendidos no Triângulo Mineiro crédito: Receita Federal/Divulgação

Uma carga de eletrônicos, entre outros objetos, que estava em um Hyundai Creta, avaliada em R$ 970 mil, foi apreendida na tarde desta sexta-feira (20/2) na BR-153, perto de Frutal (MG), no Triângulo Mineiro. Dois suspeitos de contrabando e descaminho foram presos em flagrante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As prisões e apreensões aconteceram graças a Operação da Receita Federal, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a Receita Federal, durante fiscalização foram localizados 200 iPhones escondidos na lataria do veículo.

Isso, segundo os agentes, evidenciou tentativa de burlar a fiscalização aduaneira, complementa.

Ainda conforme a Receita Federal, também foram apreendidos dois iPads, cinco AirPods, três aparelhos Poco X7 Pro, três aparelhos Redmi Note 15, 10 perfumes e quatro vinhos Angélica Zapata.

Além disso, o veículo que levava toda a carga, também foi apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atuação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais fortalece a proteção da economia no Brasil ao coibir o contrabando e o descaminho, combatendo a concorrência desleal, preservando empregos formais e evitando prejuízos à arrecadação que financia serviços públicos. A ação reafirma o compromisso das instituições com a legalidade e a segurança econômica da sociedade, finalizou a Receita Federal.

Tópicos relacionados:

contrabando descaminho frutal triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay