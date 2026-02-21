Vai chover? Veja previsão para o último fim de semana de carnaval em BH
Confira a previsão do tempo para este sábado (21/2) e domingo (22/2) antes de sair para a folia
Com 29 blocos espalhados pela cidade, este sábado (21/2) e domingo (22/2) marcam os últimos dias do calendário oficial do Carnaval de Belo Horizonte. Entre as atrações mais aguardadas estão o cortejo do bloco Filhas de Clara, o desfile do bloco Beleza Rara com a Banda Eva e o bloco do DJ Pedro Sampaio. Mas, antes de sair de casa para curtir a folia, é importante ficar atento à previsão do tempo e se preparar, porque lá vem chuva.
Segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia, a previsão para este sábado na capital mineira é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até o fim da manhã. À tarde, as trovoadas devem cessar, mas as chuvas devem permanecer. À noite, o tempo deve se acalmar, com possibilidade de chuvas isoladas - mas sem pancadas. A temperatura mínima deve ser de 18ºC e a máxima de 28ºC.
No domingo, as chuvas se repetem, com previsão de muitas nuvens acompanhadas de pancadas e trovoadas ao longo de todo o dia. A mínima deve ser de 19ºC e a máxima de 26ºC.
O tempo nublado e as pancadas de chuva isoladas devem permanecer ao menos até quarta-feira (25/2), com temperaturas variando entre 18ºC e 27ºC.
Orientações da Defesa Civil MG
- Evite sair de um local seguro durante as chuvas. Aguarde a intensidade diminuir ou a chuva parar.
- Mantenha-se atento aos níveis da água. Procure um lugar seguro ao sinal de qualquer aumento do nível.
- Não deixe crianças brincarem em rios, na chuva ou em enxurradas. Há risco de doenças e acidentes.
- Se for levado pelas águas, procure agarrar-se em algo que flutue.
- Não se arrisque em atravessar as ruas e áreas alagadas a pé ou com veículos.
- Não se proteja embaixo de árvores, pois elas podem cair e atrair raios. Busque abrigo em veículos ou edificações.
- Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.
- Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica para evitar curtos circuitos.
- Se sua casa apresentar trincas ou outras alterações estruturais, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (telefone 193) e a Defesa Civil do seu município (telefone 199) para avaliar o imóvel, antes do retorno à casa. Somente retorne se as águas baixarem e o caminho estiver seguro.
- Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil e 192 Samu.
- Envie uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para 40199 e receba alertas da Defesa Civil