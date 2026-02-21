Vai chover? Veja previsão para o último fim de semana de carnaval em BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Com 29 blocos espalhados pela cidade, este sábado (21/2) e domingo (22/2) marcam os últimos dias do calendário oficial do Carnaval de Belo Horizonte. Entre as atrações mais aguardadas estão o cortejo do bloco Filhas de Clara, o desfile do bloco Beleza Rara com a Banda Eva e o bloco do DJ Pedro Sampaio. Mas, antes de sair de casa para curtir a folia, é importante ficar atento à previsão do tempo e se preparar, porque lá vem chuva.

Segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia, a previsão para este sábado na capital mineira é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até o fim da manhã. À tarde, as trovoadas devem cessar, mas as chuvas devem permanecer. À noite, o tempo deve se acalmar, com possibilidade de chuvas isoladas - mas sem pancadas. A temperatura mínima deve ser de 18ºC e a máxima de 28ºC.

No domingo, as chuvas se repetem, com previsão de muitas nuvens acompanhadas de pancadas e trovoadas ao longo de todo o dia. A mínima deve ser de 19ºC e a máxima de 26ºC.

O tempo nublado e as pancadas de chuva isoladas devem permanecer ao menos até quarta-feira (25/2), com temperaturas variando entre 18ºC e 27ºC.

