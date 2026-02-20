Carnaval de BH: confira a programação para o último fim de semana de folia
Trinta e três blocos desfilam pelas ruas da capital mineira até domingo (22/2); confira locais e horários
Quem disse que a folia acabou em Belo Horizonte? Se você já estava se despedindo do glitter, guardando a fantasia e dando tchau para o carnaval, tenha calma, pois ainda dá para curtir um pouco mais. A capital mineira segue em ritmo acelerado neste fim de semana e promete muita agitação.
Para encerrar com chave de ouro, mais de 30 blocos vão sair pelas ruas até domingo (22/2). Seja com amigos, família ou até mesmo sozinho, antes de sair de casa, confira os horários e locais de concentração de cada um.
Sexta-feira (20/2)
19h
- Coisas da Rita | Av. Bernardo Monteiro, 1.477 – Funcionários
Sábado (21/2)
8h
- ZiriGGYdum Stardust | Rua Itajubá, 268 – Floresta
8h30
- Primeiros Passos | Rua Cristina, 185 – Anchieta
- Sol Na Mão da Casa Fundamental | Rua Castelo de Lisboa, 295 – Castelo
9h
- Da Meninada do CLIC | Rua Tupaciguara, 193 – São Pedro
- AUlegria | Praça Floriano Peixoto – Santa Efigênia
9h30
- Orquestra Popular Terno do Binga | Rua David Campista, 42 – Floresta
12h
- Toca Raul Agremiação Psicodélica | Av. Olegário Maciel, 474 – Centro
13h
- MineiraSystem | Rua do Furquim, 244 – Pompéia
- Estivaloucos | Rua João Ferreira da Silva, 230 – Mantiqueira
14h
- Maracatu Estrela de Aruanda | Rua Aarão Reis – Centro (Embaixo do viaduto Santa Teresa)
- Pedro Sampaio | Av. Afonso Pena, 1.500 – Centro
- Uma Paulada Só | Rua Progresso, 472 – Padre Eustáquio
15h
- Arrastão Eletrônico | Av. Cristóvão Colombo – Savassi
- Afoxé Sòpònnón | Rua Isaura Possidônio, 100 – Paraíso
- Inimigos do Fim | Rua Henrique Badaró Portugal, 418 – Buritis
- A Roda | Rua Itajubá, 273 – Floresta
- Transborda | Rua Monte Verde, 364 – São Salvador
16h
- Barroso Elétrico: Do Bar para o Bloco | Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 434 – Planalto
16h20
- Rasta | Av. Coronel José Dias Bicalho, 1.223 – São José
18h
- Prove Primeiro | Rua Jaçanã, 60 – Primeiro de Maio
Domingo (22/2)
11h
- Sem Prisões e Sem Manicômios | Rua Estrela do Sul, 39 – Santa Tereza
13h
- Papauê | Av. Afonso Vaz de Melo, 864 – Barreiro
- Do Futuro | Av. Getúlio Vargas, 872 – Savassi
- C&T | Rua Trezentos e Vinte e Oito, 220 – Granja de Freitas
13h30
- Filhas de Clara | Av. Clara Nunes, 88– Renascença
14h
- Miame Beat Likonews | Av. Magenta, 30 – Vitória
15h
- Beleza Rara com Banda EVA | Av. dos Andradas, 20 – Centro
- Do Madruga | Rua Barra Longa, 58 – Salgado Filho
- Baque Humaitá | Rua Pouso Alegre, 521 – Floresta
16h
- Rasta | Rua Santo Elias, 137 – Vila Aeroporto
- Swing Safado | Rua Gentios, 1.293 – Conjunto Santa Maria
- Belô Afrô | Av. Mem de Sá, 1.667 – Fazendinha
E o trânsito?
Para curtir sem dor de cabeça e sem perrengues, vale se planejar para não terminar no “bloco dos engarrafados”. Entre blocos e muita música, o trânsito também entra no ritmo da festa. Com um esquema especial de trânsito, de hoje (20/2) até domingo (22/2), ruas do Centro; da Savassi e do Floresta, na Região Centro-Sul; e Santa Tereza, na Região Leste, serão reservadas para as apresentações. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estão previstas interdições, desvios e alterações no tráfego para garantir a segurança de todos os envolvidos na folia.
As alterações começam no período da noite, com destaque para intervenções na Avenida Bernardo Monteiro a partir das 19h. Já no sábado (21) e domingo (22), os bloqueios se intensificam e se espalham por diferentes pontos da cidade, com destaque para os desfiles na Avenida Afonso Pena, Savassi, nos bairros Floresta e Santa Tereza.
Para minimizar transtornos, os aplicativos Waze e Google Maps indicarão interdições e sugerirão rotas alternativas nos dias de desfile dos blocos, evitando os locais da folia. Todas as informações sobre mobilidade urbana no carnaval podem ser consultadas no Portal da BHTrans.
Transporte público
Por causa das interdições, algumas linhas de ônibus terão itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. A recomendação é que os passageiros consultem previamente se a linha ou ponto passará por mudanças.
Antes de sair de casa, confira os horários e itinerários das linhas no Portal da Superintendência de Mobilidade (Sumob).
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice