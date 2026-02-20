Carnaval de BH: confira a programação para o último fim de semana de folia

Quem disse que a folia acabou em Belo Horizonte? Se você já estava se despedindo do glitter, guardando a fantasia e dando tchau para o carnaval, tenha calma, pois ainda dá para curtir um pouco mais. A capital mineira segue em ritmo acelerado neste fim de semana e promete muita agitação.

Para encerrar com chave de ouro, mais de 30 blocos vão sair pelas ruas até domingo (22/2). Seja com amigos, família ou até mesmo sozinho, antes de sair de casa, confira os horários e locais de concentração de cada um.

Sexta-feira (20/2)



19h

Coisas da Rita | Av. Bernardo Monteiro, 1.477 – Funcionários

Sábado (21/2)

8h

ZiriGGYdum Stardust | Rua Itajubá, 268 – Floresta

8h30

Primeiros Passos | Rua Cristina, 185 – Anchieta

Sol Na Mão da Casa Fundamental | Rua Castelo de Lisboa, 295 – Castelo

9h

Da Meninada do CLIC | Rua Tupaciguara, 193 – São Pedro

AUlegria | Praça Floriano Peixoto – Santa Efigênia

9h30

Orquestra Popular Terno do Binga | Rua David Campista, 42 – Floresta

12h

Toca Raul Agremiação Psicodélica | Av. Olegário Maciel, 474 – Centro

13h

MineiraSystem | Rua do Furquim, 244 – Pompéia

Estivaloucos | Rua João Ferreira da Silva, 230 – Mantiqueira

14h

Maracatu Estrela de Aruanda | Rua Aarão Reis – Centro (Embaixo do viaduto Santa Teresa)

Pedro Sampaio | Av. Afonso Pena, 1.500 – Centro

Uma Paulada Só | Rua Progresso, 472 – Padre Eustáquio

15h

Arrastão Eletrônico | Av. Cristóvão Colombo – Savassi

Afoxé Sòpònnón | Rua Isaura Possidônio, 100 – Paraíso

Inimigos do Fim | Rua Henrique Badaró Portugal, 418 – Buritis

A Roda | Rua Itajubá, 273 – Floresta

Transborda | Rua Monte Verde, 364 – São Salvador

16h

Barroso Elétrico: Do Bar para o Bloco | Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 434 – Planalto

16h20

Rasta | Av. Coronel José Dias Bicalho, 1.223 – São José

18h

Prove Primeiro | Rua Jaçanã, 60 – Primeiro de Maio

Domingo (22/2)

11h

Sem Prisões e Sem Manicômios | Rua Estrela do Sul, 39 – Santa Tereza

13h

Papauê | Av. Afonso Vaz de Melo, 864 – Barreiro

Do Futuro | Av. Getúlio Vargas, 872 – Savassi

C&T | Rua Trezentos e Vinte e Oito, 220 – Granja de Freitas

13h30

Filhas de Clara | Av. Clara Nunes, 88– Renascença

14h

Miame Beat Likonews | Av. Magenta, 30 – Vitória

15h

Beleza Rara com Banda EVA | Av. dos Andradas, 20 – Centro

Do Madruga | Rua Barra Longa, 58 – Salgado Filho

Baque Humaitá | Rua Pouso Alegre, 521 – Floresta

16h

Rasta | Rua Santo Elias, 137 – Vila Aeroporto

Swing Safado | Rua Gentios, 1.293 – Conjunto Santa Maria

Belô Afrô | Av. Mem de Sá, 1.667 – Fazendinha

E o trânsito?

Para curtir sem dor de cabeça e sem perrengues, vale se planejar para não terminar no “bloco dos engarrafados”. Entre blocos e muita música, o trânsito também entra no ritmo da festa. Com um esquema especial de trânsito, de hoje (20/2) até domingo (22/2), ruas do Centro; da Savassi e do Floresta, na Região Centro-Sul; e Santa Tereza, na Região Leste, serão reservadas para as apresentações. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estão previstas interdições, desvios e alterações no tráfego para garantir a segurança de todos os envolvidos na folia.

As alterações começam no período da noite, com destaque para intervenções na Avenida Bernardo Monteiro a partir das 19h. Já no sábado (21) e domingo (22), os bloqueios se intensificam e se espalham por diferentes pontos da cidade, com destaque para os desfiles na Avenida Afonso Pena, Savassi, nos bairros Floresta e Santa Tereza.

Para minimizar transtornos, os aplicativos Waze e Google Maps indicarão interdições e sugerirão rotas alternativas nos dias de desfile dos blocos, evitando os locais da folia. Todas as informações sobre mobilidade urbana no carnaval podem ser consultadas no Portal da BHTrans.

Transporte público

Por causa das interdições, algumas linhas de ônibus terão itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. A recomendação é que os passageiros consultem previamente se a linha ou ponto passará por mudanças.

Antes de sair de casa, confira os horários e itinerários das linhas no Portal da Superintendência de Mobilidade (Sumob).

