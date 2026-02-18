Assine
CARNAVAL

Nas redes sociais, turistas elogiam o carnaval de BH

Elogios sobre as bebidas, a hospitalidade e a segurança nos blocos foram feitos por foliões locais e por turistas que visitaram a capital mineira neste ano

RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
18/02/2026 20:26

Foliões curtem o bloco Putz Grilla, em Belo Horizonte
Imagem dos foliões no bloco Putz Grilla, em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/DA.Press

Alvo de discussões antes de começar, o carnaval de Belo Horizonte teve boa aceitação entre os foliões que participaram dos festejos deste ano, com destaque para a receptividade dos belo-horizontinos, a culinária e os blocos de rua da cidade.

No início de fevereiro, o tema ganhou as redes sociais a partir de comparações feitas entre os foliões sobre quais capitais do país teriam o melhor carnaval de rua do Brasil.

Diante disso, os belo-horizontinos e alguns turistas que passaram pela capital mineira exaltaram a festa de rua de BH, enquanto alguns internautas de outros estados criticaram a tentativa de “forçação” de que os festejos de Belo Horizonte seriam mais interessantes do que os de outras cidades.

Após a folia deste ano, o assunto voltou a ganhar atenção, com menções ao carnaval da capital mineira.

As comparações sobre qual seria o melhor carnaval entre BH e o Rio de Janeiro retornam, mas agora com tons mais elogiosos para a cidade mineira.

Os festejos ancestrais e a arquitetura dos prédios são outros pontos de atenção da cidade que os foliões fizeram questão de registrar.

A variedade de bebidas é um dos pontos que mais chama a atenção dos foliões.

Novamente, a comparação entre as capitais do país é levada em consideração, mas desta vez no quesito beleza, apontado pelo internauta como um ponto diferencial de BH em relação a SP e RJ.

A segurança também foi mencionada por quem pulou carnaval neste ano, sendo considerada um diferencial positivo pelos foliões.

Críticas

Mesmo assim, BH não está imune a críticas. Alguns foliões questionaram a estrutura da cidade, contrapondo-se aos elogios feitos por outros visitantes do evento.

