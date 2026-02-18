Nas redes sociais, turistas elogiam o carnaval de BH

Alvo de discussões antes de começar, o carnaval de Belo Horizonte teve boa aceitação entre os foliões que participaram dos festejos deste ano, com destaque para a receptividade dos belo-horizontinos, a culinária e os blocos de rua da cidade.



No início de fevereiro, o tema ganhou as redes sociais a partir de comparações feitas entre os foliões sobre quais capitais do país teriam o melhor carnaval de rua do Brasil.

Diante disso, os belo-horizontinos e alguns turistas que passaram pela capital mineira exaltaram a festa de rua de BH, enquanto alguns internautas de outros estados criticaram a tentativa de “forçação” de que os festejos de Belo Horizonte seriam mais interessantes do que os de outras cidades.

Após a folia deste ano, o assunto voltou a ganhar atenção, com menções ao carnaval da capital mineira.

Estou apaixonado por Belo Horizonte, pelas pessoas, pelo atendimento, pelo carnaval que mesmo sem patrocínio e sem apoio, conseguiu servir absolutamente tudo!

Ah, e pelo pão de queijo também! O melhor que poderia ter comido! — Trov (@ZeTrovaum) February 18, 2026

As comparações sobre qual seria o melhor carnaval entre BH e o Rio de Janeiro retornam, mas agora com tons mais elogiosos para a cidade mineira.

Bom gente, sobre o carnaval eu tenho pra dizer o seguinte:

- Me diverti mais que no carnaRJ, me senti mais seguro e achei tudo mais acolhedor

- Perrengue tem em todo lugar, e se não quer fica em casa

- As parcerias fazem toda a diferença

- BH cidade ancestral e linda ???? — mateus do Pringles (@elafazouserdela) February 18, 2026

Os festejos ancestrais e a arquitetura dos prédios são outros pontos de atenção da cidade que os foliões fizeram questão de registrar.

Carnaval de BH entregou tudo e mais um pouco. Experiência ancestral, colonial e barroca. Amei e quero de novo. ???? pic.twitter.com/5VdE55L0OQ — Presley (@eupresley) February 18, 2026

A variedade de bebidas é um dos pontos que mais chama a atenção dos foliões.

carnaval de bh:

mais seguro do br

melhores bebidas do br

mais carisma do br

e por mais que ainda tem muitos defeitos (especialmente quanto ao boicote aos blocos tradicionais) é o carnaval feito pelo povo e para o povo, é o melhor do país e quem discorda: é só não vir!!! beijoooo… pic.twitter.com/Z5jAf5qo7P — tâm (@essesusersai) February 18, 2026

Novamente, a comparação entre as capitais do país é levada em consideração, mas desta vez no quesito beleza, apontado pelo internauta como um ponto diferencial de BH em relação a SP e RJ.

Maior quantidade de gente bonita por metro quadrado não está em sp, nem Rio, mas sim aqui em Belo Horizonte. Cada direção que eu mirava, era uma paixão diferente. Isso me leva a crer que tem realmente algo ligado ao leite daqui. — Trov (@ZeTrovaum) February 18, 2026

A segurança também foi mencionada por quem pulou carnaval neste ano, sendo considerada um diferencial positivo pelos foliões.

andei com meu celular no bolso praticamente o carnaval inteiro, BH cidade linda segura não me senti com medo hora nenhuma — itas pato (@itaspato) February 18, 2026





Críticas

Mesmo assim, BH não está imune a críticas. Alguns foliões questionaram a estrutura da cidade, contrapondo-se aos elogios feitos por outros visitantes do evento.

Bebidas com preços altos, uma galera chata pq encostavam no MEIO do bloco, umas refeições vendidas mal feitas, atrações nacionais feito nas pressas e sem organização, Uber não chega, táxi ladroes, uns ônibus sem vergonha. Aeroporto na casa do crlh… espero que melhorem ???? — sanpe_Bruno (@sanpe_bo) February 18, 2026