CARNAVAL

Bloco I Wanna Love You mescla estilos brasileiros com jamaicanos em BH

Bloco levou reggae às ruas da capital mineira nesta quarta-feira (18/2) de cinzas

RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
18/02/2026 19:19

I Wanna Love You leva a mescla musical de ritmos jamaicanos e brasileiros para as ruas de BH
I Wanna Love You leva a mescla musical de ritmos jamaicanos e brasileiros para as ruas de BH crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press

A chuva na tarde desta quarta-feira (18/2) de cinzas não afastou os foliões do Bloco I Wanna Love You. O cortejo, realizado no Bairro Floresta, na Região Leste de BH, levou reggae às ruas da capital mineira.

Criado em 2013, o grupo reúne músicos de bandas atuantes no cenário cultural da cidade e faz homenagens à fusão de músicas brasileiras com jamaicanas. São usadas guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionistas.

I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
As chuvas não afastaram os foliões que acompanharam o cortejo -Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
As chuvas não afastaram os foliões que acompanharam o cortejo Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O cortejo esteve no bairro Floresta, região Leste de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O cortejo esteve no bairro Floresta, região Leste de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O cortejo foi fundado em 2013 -Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O cortejo foi fundado em 2013 Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo -Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva a mescla musical de ritmos jamaicanos e brasileiros para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva a mescla musical de ritmos jamaicanos e brasileiros para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
Vermelho, amarelo e verde dominam as vestimentas dos foliões, cores tradicionalmente vistas no cenário do reggae -Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
Vermelho, amarelo e verde dominam as vestimentas dos foliões, cores tradicionalmente vistas no cenário do reggae Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo -Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
Cartazes da Fernanda Torres e do Wagner Moura estiveram presentes no cortejo, relembrando a indicação dos filmes brasileiros ao óscar nos últimos dois anos-Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press
Cartazes da Fernanda Torres e do Wagner Moura estiveram presentes no cortejo, relembrando a indicação dos filmes brasileiros ao óscar nos últimos dois anos Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press

As vestimentas nas cores amarela, vermelha e verde predominaram entre os foliões e integrantes do bloco. A coloração faz parte do movimento rastafári e está relacionada ao reggae.

Alguns foliões levaram cartazes com homenagens ao ator Wagner Moura, indicado ao Oscar deste ano pelo filme “Agente Secreto”, e à atriz Fernanda Torres, indicada ao prêmio em 2025 por “Ainda Estou Aqui”.

Tópicos relacionados:

carnaval

overflay