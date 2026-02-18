Bloco I Wanna Love You mescla estilos brasileiros com jamaicanos em BH

A chuva na tarde desta quarta-feira (18/2) de cinzas não afastou os foliões do Bloco I Wanna Love You. O cortejo, realizado no Bairro Floresta, na Região Leste de BH, levou reggae às ruas da capital mineira.

Criado em 2013, o grupo reúne músicos de bandas atuantes no cenário cultural da cidade e faz homenagens à fusão de músicas brasileiras com jamaicanas. São usadas guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionistas.

I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press As chuvas não afastaram os foliões que acompanharam o cortejo Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press O cortejo esteve no bairro Floresta, região Leste de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press O cortejo foi fundado em 2013 Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva a mescla musical de ritmos jamaicanos e brasileiros para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press I Wanna Love You leva mescla musical de músicas jamaicanas e brasileiras para as ruas de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press Vermelho, amarelo e verde dominam as vestimentas dos foliões, cores tradicionalmente vistas no cenário do reggae Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press O bloco conta com guitarras, teclado, baixo e vozes, que se unem a 30 percussionista no decorrer do cortejo Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press Cartazes da Fernanda Torres e do Wagner Moura estiveram presentes no cortejo, relembrando a indicação dos filmes brasileiros ao óscar nos últimos dois anos Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press Voltar Próximo

As vestimentas nas cores amarela, vermelha e verde predominaram entre os foliões e integrantes do bloco. A coloração faz parte do movimento rastafári e está relacionada ao reggae.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alguns foliões levaram cartazes com homenagens ao ator Wagner Moura, indicado ao Oscar deste ano pelo filme “Agente Secreto”, e à atriz Fernanda Torres, indicada ao prêmio em 2025 por “Ainda Estou Aqui”.