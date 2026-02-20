Carnaval de BH: como fica o trânsito no último fim de semana de folia
Centro, Savassi, Floresta e Santa Tereza terão esquema especial de trânsito com interdições e desvios para a passagem dos desfiles de blocos até domingo (22/2)
Para encerrar a folia sem transtornos em Belo Horizonte, um esquema especial de trânsito vai funcionar para organizar a circulação durante os desfiles de blocos do último fim de semana do carnaval. De hoje (20/2) até domingo (22/2), ruas do Centro; da Savassi e do Floresta, na Região Centro-Sul; e Santa Tereza, na Leste, serão reservadas para as apresentações, e estão previstas interdições, desvios e alterações no tráfego para garantir a segurança de todos os envolvidos na folia.
As alterações começam no período da noite, com destaque para intervenções na Avenida Bernardo Monteiro a partir das 19h. Já no sábado (21) e domingo (22), os bloqueios se intensificam e se espalham por diferentes pontos da cidade, com destaque para os desfiles na Avenida Afonso Pena, Savassi, nos bairros Floresta e Santa Tereza.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), "em todas as intervenções no trânsito, o acesso dos moradores será garantido. As vias serão liberadas assim que o último bloco terminar o desfile e o serviço de limpeza for concluído". Motoristas e pedestres devem ficar atentos à sinalização e às orientações do trânsito.
O órgão reforça que as mudanças no trânsito são fundamentais para que os blocos desfilem sem interferências. "É importante não deixar veículos parados nos trechos reservados para o carnaval, que são sinalizados com proibições de estacionamento, com antecedência. Além de comprometer o andamento dos blocos, o grande número de pessoas nas ruas pode resultar em impactos nos veículos estacionados".
Confira a lista de blocos que vão sair neste fim de semana:
Sexta-feira (20/2)
19h
- Coisas da Rita | Av. Bernardo Monteiro, 1.477 – Funcionários
Sábado (21/2)
8h
- ZiriGGYdum Stardust | Rua Itajubá, 268 – Floresta
8h30
- Primeiros Passos | Rua Cristina, 185 – Anchieta
- Sol Na Mão da Casa Fundamental | Rua Castelo de Lisboa, 295 – Castelo
9h
- Da Meninada do CLIC | Rua Tupaciguara, 193 – São Pedro
- AUlegria | Praça Floriano Peixoto – Santa Efigênia
9h30
- Orquestra Popular Terno do Binga | Rua David Campista, 42 – Floresta
12h
- Toca Raul Agremiação Psicodélica | Av. Olegário Maciel, 474 – Centro
13h
- MineiraSystem | Rua do Furquim, 244 – Pompéia
- Estivaloucos | Rua João Ferreira da Silva, 230 – Mantiqueira
14h
- Maracatu Estrela de Aruanda | Rua Aarão Reis – Centro (Embaixo do viaduto Santa Teresa)
- Pedro Sampaio | Av. Afonso Pena, 1.500 – Centro
- Uma Paulada Só | Rua Progresso, 472 – Padre Eustáquio
15h
- Arrastão Eletrônico | Av. Cristóvão Colombo – Savassi
- Afoxé Sòpònnón | Rua Isaura Possidônio, 100 – Paraíso
- Inimigos do Fim | Rua Henrique Badaró Portugal, 418 – Buritis
- A Roda | Rua Itajubá, 273 – Floresta
- Transborda | Rua Monte Verde, 364 – São Salvador
16h
- Barroso Elétrico: Do Bar para o Bloco | Av. General Olímpio Mourão Filho, 434 – Planalto
16h20
- Rasta | Av. Coronel José Dias Bicalho, 1.223 – São José
18h
- Prove Primeiro | Rua Jaçanã, 60 – Primeiro de Maio
Domingo (22/2)
11h
- Sem Prisões e Sem Manicômios | Rua Estrela do Sul, 39 – Santa Tereza
13h
- Papauê | Av. Afonso Vaz de Melo, 864 – Barreiro
- Do Futuro | Av. Getúlio Vargas, 872 – Savassi
- C&T | Rua Trezentos e Vinte e Oito, 220 – Granja de Freitas
13h30
- Filhas de Clara | Av. Clara Nunes, 88– Renascença
14h
- Miame Beat Likonews | Av. Magenta, 30 – Vitória
15h
- Beleza Rara com Banda EVA | Av. dos Andradas, 20 – Centro
- Do Madruga | Rua Barra Longa, 58 – Salgado Filho
- Baque Humaitá | Rua Pouso Alegre, 521 – Floresta
16h
- Rasta | Rua Santo Elias, 137 – Vila Aeroporto
- Swing Safado | Rua Gentios, 1.293 – Conjunto Santa Maria
- Belô Afrô | Av. Mem de Sá, 1.667 – Fazendinha
Como vai ficar o trânsito?
Durante o carnaval, a gestão municipal reforça que o perfil BH Mobilidade no X (@BHMobilidade) trará informações sobre trânsito e transporte durante os eventos e desfiles de blocos. Horários e locais de concentração podem ser conferidos no Portal Belo Horizonte.
Os aplicativos Waze e Google Maps indicarão interdições e sugerirão rotas alternativas nos dias de desfile dos blocos, evitando os locais da folia. Todas as informações sobre mobilidade urbana no carnaval podem ser consultadas no portal da BHTrans.
Catraca Livre
Aos domingos e feriados usuários de transporte público têm tarifa gratuita, por meio do programa Catraca Livre, que busca incentivar o uso de ônibus e reduzir a quantidade de veículos nas ruas. Para quem pretende estender a festa até a madrugada, o programa Madrugão amplia a oferta de viagens, com circulação de ônibus entre 0h e 3h59.
Por causa das interdições, algumas linhas terão itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. A recomendação é que os passageiros consultem previamente se a linha ou ponto passará por mudanças.
Antes de sair de casa, confira os horários e itinerários das linhas no Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice