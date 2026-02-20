Carnaval de BH: como fica o trânsito no último fim de semana de folia

Para encerrar a folia sem transtornos em Belo Horizonte, um esquema especial de trânsito vai funcionar para organizar a circulação durante os desfiles de blocos do último fim de semana do carnaval. De hoje (20/2) até domingo (22/2), ruas do Centro; da Savassi e do Floresta, na Região Centro-Sul; e Santa Tereza, na Leste, serão reservadas para as apresentações, e estão previstas interdições, desvios e alterações no tráfego para garantir a segurança de todos os envolvidos na folia.

As alterações começam no período da noite, com destaque para intervenções na Avenida Bernardo Monteiro a partir das 19h. Já no sábado (21) e domingo (22), os bloqueios se intensificam e se espalham por diferentes pontos da cidade, com destaque para os desfiles na Avenida Afonso Pena, Savassi, nos bairros Floresta e Santa Tereza.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), "em todas as intervenções no trânsito, o acesso dos moradores será garantido. As vias serão liberadas assim que o último bloco terminar o desfile e o serviço de limpeza for concluído". Motoristas e pedestres devem ficar atentos à sinalização e às orientações do trânsito.

O órgão reforça que as mudanças no trânsito são fundamentais para que os blocos desfilem sem interferências. "É importante não deixar veículos parados nos trechos reservados para o carnaval, que são sinalizados com proibições de estacionamento, com antecedência. Além de comprometer o andamento dos blocos, o grande número de pessoas nas ruas pode resultar em impactos nos veículos estacionados".

Confira a lista de blocos que vão sair neste fim de semana:

Sexta-feira (20/2)

19h

Coisas da Rita | Av. Bernardo Monteiro, 1.477 – Funcionários

Sábado (21/2)

8h

ZiriGGYdum Stardust | Rua Itajubá, 268 – Floresta

8h30

Primeiros Passos | Rua Cristina, 185 – Anchieta

Sol Na Mão da Casa Fundamental | Rua Castelo de Lisboa, 295 – Castelo

9h

Da Meninada do CLIC | Rua Tupaciguara, 193 – São Pedro

AUlegria | Praça Floriano Peixoto – Santa Efigênia

9h30

Orquestra Popular Terno do Binga | Rua David Campista, 42 – Floresta

12h

Toca Raul Agremiação Psicodélica | Av. Olegário Maciel, 474 – Centro

13h

MineiraSystem | Rua do Furquim, 244 – Pompéia

Estivaloucos | Rua João Ferreira da Silva, 230 – Mantiqueira

14h

Maracatu Estrela de Aruanda | Rua Aarão Reis – Centro (Embaixo do viaduto Santa Teresa)

Pedro Sampaio | Av. Afonso Pena, 1.500 – Centro

Uma Paulada Só | Rua Progresso, 472 – Padre Eustáquio

15h

Arrastão Eletrônico | Av. Cristóvão Colombo – Savassi

Afoxé Sòpònnón | Rua Isaura Possidônio, 100 – Paraíso

Inimigos do Fim | Rua Henrique Badaró Portugal, 418 – Buritis

A Roda | Rua Itajubá, 273 – Floresta

Transborda | Rua Monte Verde, 364 – São Salvador

16h

Barroso Elétrico: Do Bar para o Bloco | Av. General Olímpio Mourão Filho, 434 – Planalto

16h20

Rasta | Av. Coronel José Dias Bicalho, 1.223 – São José

18h

Prove Primeiro | Rua Jaçanã, 60 – Primeiro de Maio

Domingo (22/2)

11h

Sem Prisões e Sem Manicômios | Rua Estrela do Sul, 39 – Santa Tereza

13h

Papauê | Av. Afonso Vaz de Melo, 864 – Barreiro

Do Futuro | Av. Getúlio Vargas, 872 – Savassi

C&T | Rua Trezentos e Vinte e Oito, 220 – Granja de Freitas

13h30

Filhas de Clara | Av. Clara Nunes, 88– Renascença

14h

Miame Beat Likonews | Av. Magenta, 30 – Vitória

15h

Beleza Rara com Banda EVA | Av. dos Andradas, 20 – Centro

Do Madruga | Rua Barra Longa, 58 – Salgado Filho

Baque Humaitá | Rua Pouso Alegre, 521 – Floresta

16h

Rasta | Rua Santo Elias, 137 – Vila Aeroporto

Swing Safado | Rua Gentios, 1.293 – Conjunto Santa Maria

Belô Afrô | Av. Mem de Sá, 1.667 – Fazendinha

Como vai ficar o trânsito?

Durante o carnaval, a gestão municipal reforça que o perfil BH Mobilidade no X (@BHMobilidade) trará informações sobre trânsito e transporte durante os eventos e desfiles de blocos. Horários e locais de concentração podem ser conferidos no Portal Belo Horizonte.

Os aplicativos Waze e Google Maps indicarão interdições e sugerirão rotas alternativas nos dias de desfile dos blocos, evitando os locais da folia. Todas as informações sobre mobilidade urbana no carnaval podem ser consultadas no portal da BHTrans.

Catraca Livre

Aos domingos e feriados usuários de transporte público têm tarifa gratuita, por meio do programa Catraca Livre, que busca incentivar o uso de ônibus e reduzir a quantidade de veículos nas ruas. Para quem pretende estender a festa até a madrugada, o programa Madrugão amplia a oferta de viagens, com circulação de ônibus entre 0h e 3h59.

Por causa das interdições, algumas linhas terão itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. A recomendação é que os passageiros consultem previamente se a linha ou ponto passará por mudanças.

Antes de sair de casa, confira os horários e itinerários das linhas no Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).

