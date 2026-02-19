Assine
RECORDE

BH: carnaval 2026 registra maior público da história

Carnaval de Belo Horizonte bateu o número de foliões esperado para este ano e se consolida como um dos maiores do Brasil

Melissa Souza
Repórter
19/02/2026 11:18

Carnaval pedagogizado: quando a eficiência sufoca a liberdade. Na foto, Bloco Marinada na Pampulha, em Belo Horizonte, nesse domingo (15/2)
O fluxo de visitantes também auemntou em Minas Gerais durante o carnaval crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A/Press

O carnaval em Belo Horizonte e Minas Gerais tem crescido e os números são expressivos. Em 2026, a capital mineira alcançou 6,5 milhões de foliões nos blocos, o maior da história. Já no estado, 14,9 milhões de foliões curtiram , um aumento de 14,2% comparado ao carnaval do ano passado, quando Minas registrou 13,2 foliões.

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (19/2) durante coletiva de imprensa do governo estadual, que reuniu diversas secretarias e forças de segurança.

De acordo com o balanço do Governo de Minas, a festa movimentou cerca de R$ 5,83 bilhões na economia do estado - um crescimento de 10% em relação ao carnaval de 2025.

Ainda segundo o levantamento, a rede hoteleira de BH teve uma média de ocupação de 85,62%, com um pico de 92,3% no final de semana de carnaval. O número é 3,5% maior do que o do período do ano passado, de 90,2%.

O fluxo de visitantes também aumentou em Minas Gerais durante o carnaval, segundo levantamento da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra). O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em BH, contabilizou 152.258 passageiros no período, alta de 2,6% em relação aos 148.256 passageiros de 2025. 

Já no transporte aéreo, o número de passageiros em voos internacionais no Aeroporto de Confins cresceu 18,5%, saltando de 7.500 para 8.887 viajantes.

No interior também houve reflexo positivo, com aumento de 7,5% em comparação ao carnaval de 2025 (total de 376 mil pessoas), especialmente nas cidades históricas de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del-Rei e Diamantina.

