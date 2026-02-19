BH: carnaval 2026 registra maior público da história

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O carnaval em Belo Horizonte e Minas Gerais tem crescido e os números são expressivos. Em 2026, a capital mineira alcançou 6,5 milhões de foliões nos blocos, o maior da história. Já no estado, 14,9 milhões de foliões curtiram , um aumento de 14,2% comparado ao carnaval do ano passado, quando Minas registrou 13,2 foliões.

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (19/2) durante coletiva de imprensa do governo estadual, que reuniu diversas secretarias e forças de segurança.

De acordo com o balanço do Governo de Minas, a festa movimentou cerca de R$ 5,83 bilhões na economia do estado - um crescimento de 10% em relação ao carnaval de 2025.

Ainda segundo o levantamento, a rede hoteleira de BH teve uma média de ocupação de 85,62%, com um pico de 92,3% no final de semana de carnaval. O número é 3,5% maior do que o do período do ano passado, de 90,2%.

O fluxo de visitantes também aumentou em Minas Gerais durante o carnaval, segundo levantamento da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra). O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em BH, contabilizou 152.258 passageiros no período, alta de 2,6% em relação aos 148.256 passageiros de 2025.

Já no transporte aéreo, o número de passageiros em voos internacionais no Aeroporto de Confins cresceu 18,5%, saltando de 7.500 para 8.887 viajantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No interior também houve reflexo positivo, com aumento de 7,5% em comparação ao carnaval de 2025 (total de 376 mil pessoas), especialmente nas cidades históricas de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del-Rei e Diamantina.