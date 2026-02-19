Carnaval em MG: queda na maioria dos crimes, mas importunação sexual cresce

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O carnaval em Minas Gerais tem crescido e, com ele, o policiamento nas ruas, mas as mulheres continuam sendo as principais vítimas durante a folia. Levantamento apresentado nesta quinta-feira (19/2) pelas forças de segurança mostra que houve redução em diversos crimes no estado, mas os casos de importunação passaram de 42 em 2025 para 56 em 2026 - um crescimento de 33,3%.

Conforme o balanço do observatório da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram registradas 39 ocorrências de roubo de celulares, 55,7% a menos do que a quantidade do ano passado, de 88. Já a quantidade de furtos dos aparelhos caiu de 1.681 no carnaval passado para 579 em 2026 - uma queda de 65,6%.

Em relação a outros tipos de roubo, os registros caíram pela metade, de 172 para 86, comparado entre o de 2025 e 2026. Já o índice de outros tipos de furtos caiu ainda mais: de 3.490 contabilizados no ano passado, foram registrados 1.645 neste ano - queda de 52,9%.

Em relação ao crime mais violento monitorado pela Sejusp, também houve diminuição significativa. Foram registrados 15 homicídios em 2026 contra 29 no ano passado.

No entanto, o índice de importunação sexual aumentou 33,3% comparado ao carnaval do ano passado, saindo de 42 para 56 casos em Minas Gerais. Outros crimes contra a mulher, por outro lado, tiveram redução.

Houve diminuição de 41,7% nas ocorrências de estupro de vulnerável em Minas, passando de 48 para 28. Já o crime de feminicídio caiu de quatro para três - uma diminuição de 25%. Comparado com o carnaval de 2025, o número de estupros diminuiu 19% - de 21 para 17.

Números em BH

Na capital, os números são ainda mais expressivos. Os registros de roubos de celulares saíram de 63 para 18 neste ano, uma queda de 71,4%, enquanto os furtos dos aparelhos chegaram a 406, contra os 1.382 registrados no ano passado - uma diminuição de 70,6%.

Os outros tipos de roubo também diminuíram em BH. De 94 no ano passado, houve uma diminuição de 63,8%, sendo registrados 34 em 2026. Na mesma tendência estão os demais tipos de furtos, que registraram queda de 62,9%, saindo de 1.950 para 723 casos. Belo Horizonte registrou, ainda, dois homicídios durante o carnaval deste ano, metade do número do período anterior.

Em relação aos crimes contra a mulher, os índices também foram positivos. De sete casos de estupro de vulnerável, Belo Horizonte conseguiu zerar a marca neste ano. Já o número de estupros se manteve igual ao do ano passado, com três ocorrências.

Efetivo nas ruas e uso de tecnologia

De acordo com as forças de segurança de Minas Gerais, a queda nos crimes é atribuída ao planejamento, emprego massivo e estratégico de efetivo, uso intensivo de tecnologia, como os drones e reconhecimento facial. Além disso, outros fatores apontados são a visibilidade policial, capacitação da tropa policial nas ruas, a criação de canais de acolhimento para vítimas, como a Cabine em Rosa, e a integração entre as forças de segurança e secretarias estaduais.

Segundo o coronel Carlos Frederico Otoni, o policiamento foi intensificado nas ruas e até mesmo os militares que estavam de férias foram convocados e os que estavam em curso foram empregados no policiamento, incluindo todo o efetivo administrativo.

Ele comentou, ainda, que 3 mil soldados foram recrutados para reforçar o efetivo, que também auxiliou fornecendo dicas aos foliões para evitar furtos e roubos de celular e medidas de autoproteção. O militar também destacou o uso das tecnologias a favor da redução dos crimes.

“Foram colocados ou aplicados em toda Minas Gerais mais de 350 drones e, em Belo Horizonte, 85 desses equipamentos foram utilizados, diariamente, para que nós pudéssemos aprimorar nossa capacidade de prevenção e também de repressão. Foram 1.400 policiais militares preparados, capacitados ao longo de 2025 para que pudessem estar operando esse equipamento”, disse.

Otoni ressalta que o equipamento estava acoplado a um sistema de reconhecimento facial da PM e de identificação de placas, o que possibilitou a identificação de pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto, acarretando na prisão delas. Segundo o coronel, também foi possível identificar veículos suspeitos utilizados em eventuais crimes, assim como veículos furtados e roubados.

