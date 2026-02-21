Grande BH: denúncia leva à apreensão de 725 quilos de maconha em condomínio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar apreendeu 725 quilos de maconha em barras, encontrados dentro de um carro e em uma casa, em Jaboticatubas, no condomínio Estância do Cipó, na Grande BH.

A apreensão ocorreu na madrugada deste sábado (21/2), a partir de uma denúncia anônima. Segundo o sargento Gama, o denunciante informava sobre uma grande quantidade de droga que estaria estocada numa residência, na região de Lagoa Santa, informando também que a distribuição seria feita por um Fiat Palio, de cor cinza, passando também a placa.

“Avistamos o veículo transitando por avenida de Lagoa Santa e montamos uma perseguição, sem que ele ele percebesse. O carro foi até Jaboticatubas, entrando no Condomínio Estância do Cipó, mas não demorou e saiu. Foi quando nos aproximamos e demos ordem de parar”, conta o policial.

E, ao ser dada a ordem de parada, o motorista, segundo o sargento Gama, estacionou o veículo à beira da estrada, próximo a uma mata. “Ele saiu do carro e se embrenhou pela mata. Infelizmente, não conseguimos localizá-lo. Ele fugiu.” Numa vistoria no veículo, os militares encontraram 15 quilos de maconha.

Os policiais retornaram ao condomínio e verificaram, na portaria, o registro do visitante do Fiat Palio cinza. Em seguida, foram até a casa visitada pelo fugitivo, onde vislumbraram, pelos fundos, um quarto contendo as drogas.

Os militares entraram na residência e prenderam um homem que, ao avistar os policiais, começou a gritar: “Perdi, perdi”, relatou o sargento Gama. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Lagoa Santa, junto com a droga. O foragido ainda não foi capturado.