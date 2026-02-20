Polícia Militar apreende caixa de som com maconha em Governador Valadares

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu uma caixa de som com substância semelhante à maconha nesta sexta-feira (20/2) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A pessoa proprietária do material ilícito ainda não foi identificada.

No final da manhã desta sexta, a corporação recebeu a informação de que um mototaxista havia deixado drogas dentro de uma sacola em meio ao lixo próximo a um poste na Rua São Paulo, no centro de Governador Valadares. O material seria recolhido por um suspeito e levado para Conselheiro Pena, cidade próxima.

A equipe da PMMG foi até o local da denúncia e realizou uma varredura na área. Os militares encontraram uma caixa de som dentro de uma sacola. Ao manusearem o equipamento, os policiais sentiram um “forte odor de maconha”, conforme a PMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentro da caixa, a equipe encontrou uma barra prensada de substância semelhante a maconha. O material foi apreendido e a corporação tentou localizar a pessoa que deixou o material ilícito no local, mas não obteve sucesso.