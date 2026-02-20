Homem de 46 anos é preso por estuprar a filha, de 17, em BH
Segundo a Polícia Militar, suspeito apresentava sinais de embriaguez; crime ocorreu nesta sexta (20/2)
Um homem de 46 anos, suspeito de ter estuprado a filha adolescente, de 17, enquanto ela dormia, foi preso pela Polícia Militar no final da madrugada desta sexta-feira (20/2), na Vila Bernadete, no Barreiro, Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez.
De acordo com a vítima, que conseguiu chamar a polícia sem que o pai percebesse, pouco depois de 1h, ela chegou do trabalho, tomou banho e foi se deitar. Assim que pegou no sono, acordou com o pai fazendo sexo oral nela.
A adolescente disse que tentou se desvencilhar e que o pai estava com a calça abaixada. Depois de muito esforço, conseguiu escapar do pai. Chorando muito, a menor se vestiu e saiu da casa para pedir ajuda. Foi quando chamou a polícia. Ao chegarem ao imóvel, os militares foram recebidos pelo homem, com sinais de embriaguez.
O suspeito tentou negar a situação, mas a filha chorava muito e reafirmava o que tinha ocorrido. A menor foi levada para o Hospital Júlia Kubitschek e o homem conduzido à Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.