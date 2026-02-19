Homem suspeito de estupro é morto pelo tribunal do crime do CV

Um homem de 50 anos foi encontrado morto nessa terça-feira (17/2), no Centro de Bicas (MG), na Zona da Mata. O caso é investigado como execução ligada ao chamado “tribunal do crime do Comando Vermelho”.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre o encontro de um corpo e foi ao endereço informado, onde os militares depararam com a vítima, que tinha sinais de violência, e acionaram a perícia.

Inicialmente, a esposa da vítima afirmou que o homem estava desaparecido. No entanto, depois de novos questionamentos e levantamentos da equipe de inteligência, ela apresentou outra versão. De acordo com o relato, na tarde do dia anterior um veículo VW Gol parou na residência com três pessoas.

Ainda segundo a mulher, dois ocupantes eram conhecidos e o terceiro, não. Eles determinaram que ela entrasse no carro e a levaram até o local onde estava o corpo do marido. No trajeto, conforme a mulher, afirmaram que a morte foi sido decidida pelo “tribunal do crime” do Comando Vermelho, já que a vítima estava sob uma acusação de estupro.

A mulher relatou ainda que os envolvidos alegaram ter a intenção inicial de apenas quebrar uma perna do marido dela, mas o crime acabou resultando em morte. Ela também afirmou ter recebido ameaças por telefone para não procurar a polícia.

Durante as buscas, o veículo utilizado na ação foi localizado. Um dos suspeitos foi preso em casa, com drogas, e tem passagens por homicídio e envolvimento com organização criminosa. Os demais ainda não foram encontrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Juiz de Fora (MG) e segue sob investigação da Polícia Civil.