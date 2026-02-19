Assine
overlay
Início Gerais
CONSEQUÊNCIAS

Homem suspeito de estupro é morto pelo tribunal do crime do CV

Vítima era suspeita de estupro; um homem foi preso e outros são procurados

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/02/2026 08:44

compartilhe

SIGA
x
PM espera identificar autor do furto atravé de imagens de câmera de segurança
A mulher também afirmou ter recebido ameaças por telefone para não procurar a polícia crédito: PMMG

Um homem de 50 anos foi encontrado morto nessa terça-feira (17/2), no Centro de Bicas (MG), na Zona da Mata. O caso é investigado como execução ligada ao chamado “tribunal do crime do Comando Vermelho”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre o encontro de um corpo e foi ao endereço informado, onde os militares depararam com a vítima, que tinha sinais de violência, e acionaram a perícia.

Inicialmente, a esposa da vítima afirmou que o homem estava desaparecido. No entanto, depois de novos questionamentos e levantamentos da equipe de inteligência, ela apresentou outra versão. De acordo com o relato, na tarde do dia anterior um veículo VW Gol parou na residência com três pessoas.

Leia Mais

Ainda segundo a mulher, dois ocupantes eram conhecidos e o terceiro, não. Eles determinaram que ela entrasse no carro e a levaram até o local onde estava o corpo do marido. No trajeto, conforme a mulher, afirmaram que a morte foi sido decidida pelo “tribunal do crime” do Comando Vermelho, já que a vítima estava sob uma acusação de estupro.

A mulher relatou ainda que os envolvidos alegaram ter a intenção inicial de apenas quebrar uma perna do marido dela, mas o crime acabou resultando em morte. Ela também afirmou ter recebido ameaças por telefone para não procurar a polícia.

Durante as buscas, o veículo utilizado na ação foi localizado. Um dos suspeitos foi preso em casa, com drogas, e tem passagens por homicídio e envolvimento com organização criminosa. Os demais ainda não foram encontrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Juiz de Fora (MG) e segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

assassinato bicas comando-vermelho estupro homicidio minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay