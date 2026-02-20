Resgatado corpo de jovem que desapareceu no Rio Pandeiros, em Januária
Vitima se afogou no afluente do Rio São Francisco na terça-feira de carnaval, quando começaram as buscas. Corpo foi encontrado na manhã desta sexta (20/2)
compartilheSIGA
Após quatro dias de buscas, uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta sexta-feira (20/2), no Rio Pandeiros (afluente do Rio São Francisco), em Januária, no Norte de Minas, o corpo de um jovem, de 19 anos. A vítima se afogou e desapareceu nas águas do rio desde a tarde de terça-feira de carnaval (17/2), quando começaram as buscas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O afogamento ocorreu na Cachoeira de Pandeiros, próximo ao distrito homônimo, a 52 quilômetros da sede urbana de Januária. Conforme 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Januária, durante quatro dias as equipes realizaram um trabalho intenso e de alta complexidade. As buscas envolveram até o uso de drones para mapeamento da área, além do emprego de técnicas de mergulho autônomo e varreduras com embarcações.
Leia Mais
“As operações de busca, tanto subaquáticas quanto superficiais, enfrentaram condições extremamente adversas, como água turva, com visibilidade praticamente nula, leito irregular com grande quantidade de pedras e galhadas, além de forte correnteza com pontos de sucção na base da cachoeira”, informou a corporação.
Ainda conforme o 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima emergiu a cerca de 200 metros abaixo do afogamento, local onde foi resgatado. O corpo foi encaminhado para a perícia da Polícia Civil e para a necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Januária.
Alerta e Prevenção
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da adoção de medidas de autoproteção em ambientes aquáticos, especialmente em rios e cachoeiras que apresentam riscos como correntezas intensas, variações bruscas de profundidade, pedras submersas e formação de redemoinhos.
A corporação recomenda:
•Não entrar na água após o consumo de bebidas alcoólicas
•Evitar locais desconhecidos ou sinalizados como perigosos
•Nunca nadar sozinho
•Manter crianças sob supervisão constante de um adulto, mesmo em áreas rasas
O Corpo de Bombeiros orienta ainda que, em casos de afogamento, não se deve realizar salvamento com contato direto, pois a vítima em pânico pode agarrar-se ao socorrista, provocando um segundo afogamento. A forma mais segura de ajudar é lançar um objeto flutuante (boias, garrafas plásticas vazias, galões, cordas ou pedaços de madeira), mantendo distância até a chegada do socorro especializado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O acionamento imediato pelo telefone 193 é fundamental para aumentar as chances de salvamento e evitar novas vítimas.