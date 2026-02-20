Resgatado corpo de jovem que desapareceu no Rio Pandeiros, em Januária

Após quatro dias de buscas, uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta sexta-feira (20/2), no Rio Pandeiros (afluente do Rio São Francisco), em Januária, no Norte de Minas, o corpo de um jovem, de 19 anos. A vítima se afogou e desapareceu nas águas do rio desde a tarde de terça-feira de carnaval (17/2), quando começaram as buscas.

O afogamento ocorreu na Cachoeira de Pandeiros, próximo ao distrito homônimo, a 52 quilômetros da sede urbana de Januária. Conforme 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Januária, durante quatro dias as equipes realizaram um trabalho intenso e de alta complexidade. As buscas envolveram até o uso de drones para mapeamento da área, além do emprego de técnicas de mergulho autônomo e varreduras com embarcações.

“As operações de busca, tanto subaquáticas quanto superficiais, enfrentaram condições extremamente adversas, como água turva, com visibilidade praticamente nula, leito irregular com grande quantidade de pedras e galhadas, além de forte correnteza com pontos de sucção na base da cachoeira”, informou a corporação.

Ainda conforme o 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima emergiu a cerca de 200 metros abaixo do afogamento, local onde foi resgatado. O corpo foi encaminhado para a perícia da Polícia Civil e para a necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Januária.



Alerta e Prevenção

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da adoção de medidas de autoproteção em ambientes aquáticos, especialmente em rios e cachoeiras que apresentam riscos como correntezas intensas, variações bruscas de profundidade, pedras submersas e formação de redemoinhos.

A corporação recomenda:

•Não entrar na água após o consumo de bebidas alcoólicas

•Evitar locais desconhecidos ou sinalizados como perigosos

•Nunca nadar sozinho



•Manter crianças sob supervisão constante de um adulto, mesmo em áreas rasas

O Corpo de Bombeiros orienta ainda que, em casos de afogamento, não se deve realizar salvamento com contato direto, pois a vítima em pânico pode agarrar-se ao socorrista, provocando um segundo afogamento. A forma mais segura de ajudar é lançar um objeto flutuante (boias, garrafas plásticas vazias, galões, cordas ou pedaços de madeira), mantendo distância até a chegada do socorro especializado.

O acionamento imediato pelo telefone 193 é fundamental para aumentar as chances de salvamento e evitar novas vítimas.