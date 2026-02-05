Assine
overlay
Início Nacional
Rio

Dois jovens morrem afogados durante luau religioso na Barra da Tijuca

Vítimas entraram no mar à noite durante confraternização no posto 8 da praia

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
05/02/2026 11:11 - atualizado em 05/02/2026 11:12

compartilhe

SIGA
x
Dois jovens morrem afogados durante luau religioso na Barra da Tijuca
Um dos jovens foi retirado da água em estado grave, em parada cardiorrespiratória. O adolescente submergiu e desapareceu, o que levou ao início imediato das buscas no local crédito: Tupi

Um adolescente de 13 anos e um jovem de 25 morreram afogados durante um luau religioso realizado na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de domingo (1º). As vítimas foram identificadas como João Emanuel e Lucas Caetano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta da meia-noite. O luau acontecia na altura do posto 8 e reunia jovens ligados a uma paróquia da região. Durante a confraternização, parte do grupo estava na areia quando os dois entraram no mar, já durante a noite.

De acordo com os bombeiros, um dos jovens foi retirado da água em estado grave, em parada cardiorrespiratória. O adolescente submergiu e desapareceu, o que levou ao início imediato das buscas no local.

Um bombeiro que mora nas proximidades percebeu a situação, pegou seus equipamentos e auxiliou no resgate. Após mais de uma hora de procura, o corpo do adolescente foi encontrado próximo à faixa de areia, na altura do posto 11, em frente ao condomínio Alfabarra.

Lucas Caetano cursava estatística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e se identificava nas redes sociais como torcedor do Flamengo. Em nota, a Paróquia São João Batista lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). As circunstâncias do afogamento seguem sob investigação.

Tópicos relacionados:

afogamento barra-da-tijuca luau rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay