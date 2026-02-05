Dois jovens morrem afogados durante luau religioso na Barra da Tijuca

Um adolescente de 13 anos e um jovem de 25 morreram afogados durante um luau religioso realizado na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de domingo (1º). As vítimas foram identificadas como João Emanuel e Lucas Caetano.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta da meia-noite. O luau acontecia na altura do posto 8 e reunia jovens ligados a uma paróquia da região. Durante a confraternização, parte do grupo estava na areia quando os dois entraram no mar, já durante a noite.

De acordo com os bombeiros, um dos jovens foi retirado da água em estado grave, em parada cardiorrespiratória. O adolescente submergiu e desapareceu, o que levou ao início imediato das buscas no local.

Um bombeiro que mora nas proximidades percebeu a situação, pegou seus equipamentos e auxiliou no resgate. Após mais de uma hora de procura, o corpo do adolescente foi encontrado próximo à faixa de areia, na altura do posto 11, em frente ao condomínio Alfabarra.

Lucas Caetano cursava estatística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e se identificava nas redes sociais como torcedor do Flamengo. Em nota, a Paróquia São João Batista lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). As circunstâncias do afogamento seguem sob investigação.