Jovem de 20 anos morre afogado em lagoa na zona rural de Minas
Corpo foi localizado a cinco metros de profundidade por militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais após 1h20 de buscas submersas
Um jovem de 20 anos morreu afogado em uma lagoa na Fazenda Macaúbas, zona rural de Varzelândia (MG), no Norte do estado. O caso foi registrado na manhã dessa quarta-feira (18/2).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava com amigos quando submergiu e não retornou à superfície. Testemunhas acionaram os militares do Sétimo Pelotão, em Januária (MG).
A equipe se deslocou até a propriedade, a cerca de 160 quilômetros da sede, com equipamentos para buscas subaquáticas. Por causa da baixa visibilidade durante a noite, as buscas foram retomadas na manhã de hoje.
Os militares concentraram a varredura no ponto indicado pelas testemunhas. Depois de 1h20 de busca, o corpo foi encontrado a cerca de cinco metros de profundidade na lagoa.
Depois do resgate, o corpo foi liberado para uma funerária responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária. O Corpo de Bombeiros orienta a população a redobrar os cuidados em lagoas, rios e represas, especialmente em áreas sem estrutura de salvamento.