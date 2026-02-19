Assine
AFOGAMENTO

Jovem de 20 anos morre afogado em lagoa na zona rural de Minas

Corpo foi localizado a cinco metros de profundidade por militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais após 1h20 de buscas submersas

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
19/02/2026 11:39 - atualizado em 19/02/2026 11:43

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava com amigos quando submergiu
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava com amigos quando submergiu

Um jovem de 20 anos morreu afogado em uma lagoa na Fazenda Macaúbas, zona rural de Varzelândia (MG), no Norte do estado. O caso foi registrado na manhã dessa quarta-feira (18/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava com amigos quando submergiu e não retornou à superfície. Testemunhas acionaram os militares do Sétimo Pelotão, em Januária (MG).

A equipe se deslocou até a propriedade, a cerca de 160 quilômetros da sede, com equipamentos para buscas subaquáticas. Por causa da baixa visibilidade durante a noite, as buscas foram retomadas na manhã de hoje.

Os militares concentraram a varredura no ponto indicado pelas testemunhas. Depois de 1h20 de busca, o corpo foi encontrado a cerca de cinco metros de profundidade na lagoa.  

Depois do resgate, o corpo foi liberado para uma funerária responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária. O Corpo de Bombeiros orienta a população a redobrar os cuidados em lagoas, rios e represas, especialmente em áreas sem estrutura de salvamento.

