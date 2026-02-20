Cachorro ajuda bombeiros em resgate de idosa que caiu em cisterna
Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (19/2) em Montes Claros, no norte de Minas Gerais
Um cachorro ajudou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a localizar e resgatar sua dona, uma idosa de 66 anos, que havia caído em uma cisterna desativada e seca. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (19/2) em Montes Claros, no norte do estado.
De acordo com os bombeiros, a vítima, que estava visitando a irmã, saiu de casa e demorou para retornar. A irmã tentou procurá-la, mas sem sucesso. Então, o cachorro da idosa ficou indo e voltando do local do poço desativado, “como se tentasse chamar atenção”, segundo o CBMMG.
Ao se aproximar do local, a irmã da vítima ouviu-a pedindo por socorro. O CBMMG foi acionado e a idosa retirada da cisterna, que tem aproximadamente 13 metros de profundidade.
De acordo com os bombeiros, a vítima foi retirada consciente. Ela se queixava de dor forte em um dos braços. Após ser resgatada, foi conduzida para a Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.
O local foi isolado e os familiares foram informados pelos bombeiros sobre a necessidade de vedação adequada e segura da cisterna para evitar novos acidentes.