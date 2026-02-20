BH: 23 radares entram em operação nesta sexta-feira; veja pontos
Equipamentos começam a multar no Anel Rodoviário e na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek; prefeitura afirma que medida busca reduzir acidentes
Vinte e três novos radares de fiscalização eletrônica começaram a operar nesta sexta-feira (20/2) na capital mineira. Os equipamentos já estão em funcionamento e podem autuar condutores que excederem os limites de velocidade, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Do total, 22 dispositivos foram instalados no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, principal via de ligação da cidade, tanto na pista principal quanto nas marginais. São 14 no sentido Rio de Janeiro/Vitória e oito no sentido Vitória/Rio de Janeiro. O 23º radar entrou em operação na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no sentido Belo Horizonte/Contagem.
Segundo a secretaria, a definição dos pontos levou em consideração o monitoramento de áreas com maior risco de acidentes e trechos que exigem maior controle de velocidade, além da necessidade de garantir melhor desempenho do transporte coletivo.
Substituição de radares
Os 22 equipamentos instalados no Anel Rodoviário substituem radares que anteriormente eram de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A via registra circulação média de aproximadamente 120 mil veículos por dia. Nos últimos anos, o trecho tem passado por intervenções da prefeitura, incluindo a padronização das placas de sinalização com as velocidades máximas permitidas.
De acordo com a administração municipal, a fiscalização eletrônica integra o conjunto de ações voltadas para a redução do número de acidentes, especialmente em uma via historicamente marcada por ocorrências graves.
Confira os pontos de instalação
Sentido Rio de Janeiro/Vitória – Anel Rodoviário
-
Anel Rodoviário, 660
-
Anel Rodoviário, 1.480
-
Anel Rodoviário, 2.358
-
Anel Rodoviário, 3.628
-
Anel Rodoviário, 4.642
-
Anel Rodoviário, 5.220
-
Anel Rodoviário, 6.192
-
Anel Rodoviário, 9.440
-
Anel Rodoviário, 11.250
-
Anel Rodoviário, 14.810
-
Anel Rodoviário, 19.358
-
Anel Rodoviário, 20.800
-
Rua Juarez Teixeira Pinto, 299 (pista marginal)
-
Rua A, a 14 metros da Rua do Garimpo (pista marginal)
Sentido Vitória/Rio de Janeiro – Anel Rodoviário
-
Anel Rodoviário, 19.229
-
Anel Rodoviário, 17.135
-
Anel Rodoviário, 15.385 (pista marginal)
-
Anel Rodoviário, 14.499
-
Anel Rodoviário, 13.075
-
Anel Rodoviário, 9.889 (pista marginal)
-
Anel Rodoviário, 7.335
-
Anel Rodoviário, 3.001
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek
-
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 7.000 (sentido Belo Horizonte/Contagem)
A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e respeitem os limites de velocidade estabelecidos em cada trecho.