MG: homem que "devia" se assusta com aeronave da PM, foge e é preso

Um homem de 22 anos foi preso ao fugir por ter se assustado com a presença de um helicóptero da Polícia Militar que sobrevoava o Bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quinta-feira (19/2).

Segundo a PM, a guarnição foi informada de que um indivíduo estaria correndo armado dentro da área da empresa Águas de Valadares, em direção ao Rio Doce. Foi montada uma operação de cerco com equipes do Tático Móvel, Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), Rádio Patrulha e o helicóptero Pégasus para localizar o suspeito.

Militares que atuavam na região acreditam que o homem fugiu ao ver a aeronave. Ele seguiu a pé para o interior da empresa enquanto outras equipes cercavam a portaria. Já dentro do local, o suspeito foi visto novamente e voltou a fugir, pulando uma cerca.

Na sequência, novas informações indicaram que ele havia entrado em uma área de mata e seguido para uma chácara na Rua Belém. O cerco foi redirecionado e o homem acabou localizado escondido na laje de uma residência, atrás de uma caixa d’água, por militares da equipe Rocca.

Durante as buscas na área percorrida pelo suspeito, foi encontrada uma sacola, perto do muro da empresa. Nela, havia uma barra e 21 buchas de substância semelhante à maconha. Com o homem, os policiais apreenderam um celular. Segundo a PM, ele tem passagens por tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil, junto com o material apreendido, e responderá por tráfico de drogas.