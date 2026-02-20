Bancos de leite em BH: saiba onde e como doar para salvar vidas

Centenas de recém-nascidos prematuros ou com problemas de saúde lutam pela vida e dependem exclusivamente de leite doado para sobreviver em Belo Horizonte. Esse cenário ressalta a importância da doação de leite materno, um gesto que salva vidas diariamente.

Para esses pequenos bebês, o leite humano funciona como um medicamento, já que é rico em anticorpos e nutrientes que protegem contra infecções graves, auxiliam no desenvolvimento do sistema digestivo e neurológico e diminuem o tempo de internação.

Quem pode doar leite materno?

Tornar-se uma doadora é um ato de solidariedade acessível a muitas mulheres. Para isso, a mãe precisa ser saudável, estar amamentando e ter uma produção de leite maior do que a necessidade do seu próprio filho. Durante o processo, a doadora não deve usar medicamentos que possam interferir na amamentação.

Como funciona o processo de doação?

O procedimento para doar é simples. Inicialmente, a doadora deve entrar em contato com um banco de leite humano ou um posto de coleta. A candidata realiza um cadastro e alguns exames de sangue para garantir a segurança do processo.

Uma vez aprovada, ela recebe um kit com frascos esterilizados e todas as orientações para fazer a coleta e o armazenamento do leite em casa, de forma higiênica.

Os bancos de leite, muitas vezes, oferecem um serviço de coleta, facilitando a rotina da doadora. Todo o leite recolhido passa por um rigoroso processo de pasteurização antes de ser distribuído aos bebês nas maternidades.

Onde doar em Belo Horizonte?

BH oferta 15 unidades coletoras de leite humano (UCLH), que funcionam em centros de saúde, na Unidade de Referência Secundária (URS) Saudade, aberta para todas as mulheres, e no Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB).

A mulher que estiver com excesso de leite e desejar fazer doações pode ligar para o número 3277-7796 ou procurar um dos 15 centros de saúde que atuam como UCLH, levando um documento de identidade e a caderneta do pré-natal com resultado de exames.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata