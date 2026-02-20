Assine
overlay
Início Gerais
DOAÇÃO

Bancos de leite em BH: saiba onde e como doar para salvar vidas

Um pequeno gesto pode alimentar bebês prematuros e em situação de risco; veja a lista de locais para doação de leite materno na capital mineira

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
20/02/2026 13:15 - atualizado em 20/02/2026 13:21

compartilhe

SIGA
x
Bancos de leite em BH: saiba onde e como doar para salvar vidas
A coleta de leite materno para doação nutre e protege recém-nascidos prematuros. crédito: Freepik

Centenas de recém-nascidos prematuros ou com problemas de saúde lutam pela vida e dependem exclusivamente de leite doado para sobreviver em Belo Horizonte. Esse cenário ressalta a importância da doação de leite materno, um gesto que salva vidas diariamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para esses pequenos bebês, o leite humano funciona como um medicamento, já que é rico em anticorpos e nutrientes que protegem contra infecções graves, auxiliam no desenvolvimento do sistema digestivo e neurológico e diminuem o tempo de internação.

Leia Mais

Quem pode doar leite materno?

Tornar-se uma doadora é um ato de solidariedade acessível a muitas mulheres. Para isso, a mãe precisa ser saudável, estar amamentando e ter uma produção de leite maior do que a necessidade do seu próprio filho. Durante o processo, a doadora não deve usar medicamentos que possam interferir na amamentação.

Como funciona o processo de doação?

O procedimento para doar é simples. Inicialmente, a doadora deve entrar em contato com um banco de leite humano ou um posto de coleta. A candidata realiza um cadastro e alguns exames de sangue para garantir a segurança do processo.

Uma vez aprovada, ela recebe um kit com frascos esterilizados e todas as orientações para fazer a coleta e o armazenamento do leite em casa, de forma higiênica.

Os bancos de leite, muitas vezes, oferecem um serviço de coleta, facilitando a rotina da doadora. Todo o leite recolhido passa por um rigoroso processo de pasteurização antes de ser distribuído aos bebês nas maternidades.

Onde doar em Belo Horizonte?

BH oferta 15 unidades coletoras de leite humano (UCLH), que funcionam em centros de saúde, na Unidade de Referência Secundária (URS) Saudade, aberta para todas as mulheres, e no Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB).

A mulher que estiver com excesso de leite e desejar fazer doações pode ligar para o número 3277-7796 ou procurar um dos 15 centros de saúde que atuam como UCLH, levando um documento de identidade e a caderneta do pré-natal com resultado de exames.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh doacao minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay