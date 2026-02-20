Lagoa da Pampulha: PBH cria comissão para monitorar qualidade da água

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instituiu uma comissão permanente para acompanhar e propor ações voltadas à manutenção, limpeza e melhoria da qualidade das águas da Lagoa da Pampulha. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (20/2) no Diário Oficial do Município (DOM), assinada pelo secretário municipal de meio ambiente, João Paulo Menna Barreto.

O texto da portaria estabelece que a finalidade da Comissão Permanente de Monitoramento e Aprimoramento das Atividades de Manutenção e Melhoria da Qualidade das Águas da Lagoa da Pampulha é acompanhar, avaliar e sugerir medidas de limpeza, conservação e despoluição do espelho d’água, que integra o Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. A comissão deve ainda propor melhorias para as atividades que já existem na lagoa.

Leia Mais Corpo encontrado na Lagoa da Pampulha pode ser de idosa desaparecida em BH Corpo de idosa achado na Lagoa da Pampulha é identificado e segue no IML BH: ruas da capital terão sentido alterado; veja se é a sua

Os objetivos determinados para a comissão incluem a pesquisa e proposição de tecnologias, métodos e boas práticas para aprimorar o processo de limpeza e manutenção da lagoa, além de acompanhar os processos licitatórios destinados à contratação de serviços de despoluição e melhoria da qualidade das águas.

O colegiado será composto por representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o que inclui João Paulo Menna Barreto, o subsecretário de Licenciamento e Controle Ambiental, Pedro Franzoni, e o subsecretário de Gestão Ambiental e do Clima, Dimitrius Chaves. Também integram o grupo diretores, gerentes, assessores e técnicos ligados à gestão ambiental, à manutenção da lagoa e aos recursos hídricos da capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A portaria prevê ainda que representantes de outros órgãos públicos, entidades privadas e especialistas poderão ser convidados para participar de reuniões e atividades específicas. Esses convidados vão poder contribuir tecnicamente com as atividades, porém sem direito a voto nas deliberações.