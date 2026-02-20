Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: ruas da capital terão sentido alterado; veja se é a sua

Ruas de dois bairros das regionais Oeste e Pampulha terão alterações no trânsito a partir da próxima semana; confira as mudanças

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/02/2026 10:01

compartilhe

SIGA
x
Teste operacional de transito tem alteracoes na conversao de Avenida Barbacena com Ruas Alvarenga Peixoto e Martim de Carvalho, no bairro de Lourdes, na regiao centro-sul
Duas ruas de BH terão mudanças de trânsito a partir da próxima semana crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Motoristas de Belo Horizonte que trafegam pela Rua Cata Preta, no Bairro João Pinheiro, na Região Oeste, e pela Rua Lisboa, no Bairro Copacabana, na Pampulha, devem ficar atentos, pois o sentido de circulação será alterado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (20/2), estudos técnicos foram realizados para reorganizar a circulação de trânsito nessas vias e gerar mais segurança e fluidez.

Leia Mais

Segundo o documento, a Rua Cata Preta, que atualmente é mão dupla, terá o sentido direcional modificado no trecho entre as ruas Frei Conceição Veloso e Mariano Procópio e passará a operar em mão única a partir de quarta-feira (25/2).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a Rua Lisboa, que funciona em mão única atualmente, passará a operar no sentido contrário no trecho entre as ruas Holanda e La Paz, a partir do dia 4 de março.

Tópicos relacionados:

bh transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay