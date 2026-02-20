BH: ruas da capital terão sentido alterado; veja se é a sua
Ruas de dois bairros das regionais Oeste e Pampulha terão alterações no trânsito a partir da próxima semana; confira as mudanças
Motoristas de Belo Horizonte que trafegam pela Rua Cata Preta, no Bairro João Pinheiro, na Região Oeste, e pela Rua Lisboa, no Bairro Copacabana, na Pampulha, devem ficar atentos, pois o sentido de circulação será alterado.
Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (20/2), estudos técnicos foram realizados para reorganizar a circulação de trânsito nessas vias e gerar mais segurança e fluidez.
Segundo o documento, a Rua Cata Preta, que atualmente é mão dupla, terá o sentido direcional modificado no trecho entre as ruas Frei Conceição Veloso e Mariano Procópio e passará a operar em mão única a partir de quarta-feira (25/2).
Já a Rua Lisboa, que funciona em mão única atualmente, passará a operar no sentido contrário no trecho entre as ruas Holanda e La Paz, a partir do dia 4 de março.