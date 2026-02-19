Assine
BALANÇO DAS ESTRADAS

Carnaval nas rodovias federais em MG é marcado por mortes em acidentes

Balanço da Operação Rodovida Carnaval 2026, da PRF, indica que 22 pessoas morreram em 137 acidentes de trânsito durante dias de folia

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas
19/02/2026 15:27

Policiais da Polícia Rodoviária Federal durante operação de trânsito em rodovias federais em Minas Gerais
Para a PRF índices de acidentes e autuações apontam que motoristas crédito: PRF / Divulgação

Vinte e duas pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias federais que passam por Minas Gerais durante o carnaval. A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (19/2) e é um dos resultados da Operação Rodovida Carnaval 2026. A ação foi encerrada nessa quarta-feira (18/2).

De acordo com a corporação, os óbitos aconteceram em um dos 137 sinistros de trânsito registrados, que deixaram outras 164 pessoas feridas. Apesar dos altos números, a incidência de acidentes diminuiu quando comparado ao mesmo período de 2025. Durante a última folia foram 168 ocorrências, que resultaram na morte de 19 pessoas e feriram outras 208.

Além disso, 11.469 veículos foram flagrados, somente pelos radares da PRF, transitando nas rodovias com excesso de velocidade. Ainda conforme a corporação, 1.356 motoristas foram autuados porque algum dos ocupantes do veículo deixou de usar o cinto de segurança ou alguma criança foi transportada de maneira inadequada.

Já em relação a ultrapassagens proibidas, os policiais autuaram 1.558 motoristas. No último período, foram registradas 1.532 autuações pela mesma infração de trânsito. Segundo a PRF, durante os cinco dias de operação foram fiscalizados 25.596 veículos. Além disso, o levantamento apontou que 29.925 pessoas participaram de algum procedimento de vistoria.

Autuações por embriaguez

Além dos registros de acidentes e autuações por infrações de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal também realizou quatro prisões de motoristas flagrados dirigindo embriagados. Outros 373 condutores foram autuados pelo mesmo crime, após passarem por um dos 13.395 testes do bafômetro.

No carnaval de 2025, segundo a corporação, foram realizados 13.617 exames rápidos de alcoolemia, que resultaram na prisão de quatro pessoas e autuação de outras 409. Para a PRF, os diversos índices negativos levantados durante os dias de operação demonstram que muitos condutores “insistem em descumprir as leis de trânsito”.

“Infelizmente os significativos números de autuações, em infrações de alta gravidade, demonstraram que muitos motoristas não deram a sua parcela de contribuição, apesar de todos os esforços da PRF na fiscalização, antes e durante o feriado prolongado”, afirmou a corporação em comunicado.

