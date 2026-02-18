BR-262: turistas mineiros que retornavam de Guarapari sofrem grave acidente
Acidente no Espírito Santo deixou 19 vítimas e mobilizou operação de resgate
compartilheSIGA
Um grave acidente envolvendo um ônibus com turistas mineiros deixou um morto e 18 feridos na noite dessa terça-feira (17), na BR-262, em frente à Milano Madeiras, em Marechal Floriano (ES).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, o veículo saiu de Guarapari (ES) rumo a Belo Horizonte (MG), entretanto, em dado momento da viagem, colidiu contra uma árvore de grande porte, o que exigiu uma operação de resgate complexa, com apoio do Samu e de outras forças de segurança.
Equipes do 4º Batalhão de Bombeiros foram acionadas às 18h35 e chegaram rapidamente ao local, a cerca de um quilômetro do quartel. O médico da Unidade de Suporte Avançado do Samu realizou a triagem inicial das vítimas, enquanto os bombeiros iniciavam o desencarceramento do motorista, de 40 anos, que ficou preso às ferragens.
Leia Mais
A retirada do condutor exigiu técnicas avançadas de corte e expansão do painel do veículo. Ele foi retirado e encaminhado ao hospital Campinho Marechal, mas morreu.
Durante a ocorrência, outra vítima com perfuração abdominal também foi socorrida e levada para a mesma unidade de saúde.
Ao todo, foram contabilizadas 19 vítimas:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- 1 morte
- 1 em estado grave
- 2 com ferimentos moderados
- 15 com ferimentos leves
Depois do encerramento dos trabalhos, a ocorrência foi deixada sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).