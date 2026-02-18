Assine
TRAGÉDIA

BR-262: turistas mineiros que retornavam de Guarapari sofrem grave acidente

Acidente no Espírito Santo deixou 19 vítimas e mobilizou operação de resgate

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/02/2026 11:25

A retirada do condutor exigiu técnicas avançadas de corte e expansão do painel do veículo
A retirada do condutor exigiu técnicas avançadas de corte e expansão do painel do veículo

Um grave acidente envolvendo um ônibus com turistas mineiros deixou um morto e 18 feridos na noite dessa terça-feira (17), na BR-262, em frente à Milano Madeiras, em Marechal Floriano (ES).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, o veículo saiu de Guarapari (ES) rumo a Belo Horizonte (MG), entretanto, em dado momento da viagem, colidiu contra uma árvore de grande porte, o que exigiu uma operação de resgate complexa, com apoio do Samu e de outras forças de segurança.

Equipes do 4º Batalhão de Bombeiros foram acionadas às 18h35 e chegaram rapidamente ao local, a cerca de um quilômetro do quartel. O médico da Unidade de Suporte Avançado do Samu realizou a triagem inicial das vítimas, enquanto os bombeiros iniciavam o desencarceramento do motorista, de 40 anos, que ficou preso às ferragens.

A retirada do condutor exigiu técnicas avançadas de corte e expansão do painel do veículo. Ele foi retirado e encaminhado ao hospital Campinho Marechal, mas morreu.

Durante a ocorrência, outra vítima com perfuração abdominal também foi socorrida e levada para a mesma unidade de saúde.

Ao todo, foram contabilizadas 19 vítimas:

  • 1 morte
  • 1 em estado grave
  • 2 com ferimentos moderados
  • 15 com ferimentos leves

Depois do encerramento dos trabalhos, a ocorrência foi deixada sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

acidente-de-transito bh br-262 espirito-santo guarapari minas-gerais

