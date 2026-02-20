MG: PM prende idosa por receptação de material furtado em mina

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, de 63 anos, foi presa pela Polícia Militar, em João Monlevade, no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, pela receptação de material furtado numa mina de extração de minério da Vale S. A..

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (19/2). A Polícia Militar iniciou a investigação, a partir de uma denúncia feita pela empresa, de um furto ocorrido nas dependências de uma mina de exploração.

Segundo a queixa, uma das peças subtraídas possuía rastreador, cuja localização indicava um estabelecimento comercial de ferro-velho no município.

A partir dessa informação, uma equipe da PM foi enviada até o depósito, na Avenida Alberto Pereira Lima, no Bairro Sion, onde o material furtado foi localizado, assim como outros itens de roubos anteriores na mesma empresa.

Os policiais deram voz de prisão em flagrante à idosa pelo crime de receptação. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

O material recuperado foi o seguinte: dois esguichos Storz, 12 conexões Storz, um registro, uma matriz de separador magnético, seis quilos de cabo de aterramento, 20 quilos de cabo de cobre, 10 bicos de maçarico e um conector de engate rápido para aterramento.

