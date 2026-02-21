Polícia incinera 4 toneladas de drogas em Ipatinga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em operação integrada de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil realizou, nessa sexta-feira (20/2), em Ipatinga, no Vale do Aço, a incineração de cerca de 4 toneladas de entorpecentes. A destruição do material aconteceu no alto-forno de uma empresa da cidade.

Os entorpecentes incinerados são resultado de apreensões realizadas nos últimos quatro meses, decorrentes de investigações em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

A operação foi coordenada pelo chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), Rodrigo Macedo de Bustamante, e pelo delegado da 4ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, Daniel Augusto dos Reis, com o apoio do chefe do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga, Gilmaro Alves Ferreira.

As operações foram realizadas por equipes do Denarc, da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e do 12º Departamento de Polícia Civil, com a participação de representantes da Vigilância Sanitária de Ipatinga, do Ministério Público de Minas Gerais e de funcionários da empresa.

Segundo o delegado Gilmaro Alves Ferreira, a ação representa um impacto direto sobre as estruturas criminosas. “Com a destruição das drogas, a operação impediu que o material fosse convertido em lucro pelo tráfico. Com isso, a Polícia Civil reforça seu compromisso com a investigação estratégica e a repressão qualificada ao tráfico de drogas em todo o estado.”