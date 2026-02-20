Homem é preso com mais de 500 pinos de cocaína e cerca de R$ 6 mil em BH

Um homem, com idade não divulgada, foi preso com drogas por agentes da Guarda Municipal em Belo Horizonte (MG) na manhã dessa quinta-feira (19/2), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste da capital.

Foram apreendidos 501 pinos de substância semelhante à cocaína, 23 pedras análogas ao crack e cerca de R$ 6 mil em dinheiro.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe patrulhava o bairro por volta de 9h30, quando flagrou a suposta comercialização de entorpecentes na Rua Astolfo Dutra.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e contido no Beco Dama da Noite.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (Deplan 1).