Homem é preso com mais de 500 pinos de cocaína e cerca de R$ 6 mil em BH
Suspeito foi detido pela Guarda Municipal durante patrulhamento na Região Leste da capital
Um homem, com idade não divulgada, foi preso com drogas por agentes da Guarda Municipal em Belo Horizonte (MG) na manhã dessa quinta-feira (19/2), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste da capital.
Foram apreendidos 501 pinos de substância semelhante à cocaína, 23 pedras análogas ao crack e cerca de R$ 6 mil em dinheiro.
Segundo a Guarda Municipal, a equipe patrulhava o bairro por volta de 9h30, quando flagrou a suposta comercialização de entorpecentes na Rua Astolfo Dutra.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e contido no Beco Dama da Noite.
O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (Deplan 1).