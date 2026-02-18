Defesa Civil emite alerta para risco geológico forte em BH

As tempestades que atingiram Belo Horizonte durante a tarde e a noite desta quarta-feira (18/2), associadas à previsão de novos temporais ao longo das próximas horas, fizeram a Defesa Civil do município emitir um alerta de risco geológico, válido para cinco das dez regionais da capital. O alerta é válido até esta sexta-feira (20/2).



A situação mais delicada é a da regional Noroeste, onde o alerta é de risco geológico forte. Já nas regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste e Barreiro, a Defesa Civil de Belo Horizonte classificou o risco geológico como moderado.

A Defesa Civil de BH recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, a sinais estruturais e tomem cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

Ao observar alguns destes sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).

Recomendações: