Defesa Civil emite alerta para risco geológico forte em BH
Previsão de novos temporais deixa cinco das dez regionais da capital mineira sob alerta
compartilheSIGA
As tempestades que atingiram Belo Horizonte durante a tarde e a noite desta quarta-feira (18/2), associadas à previsão de novos temporais ao longo das próximas horas, fizeram a Defesa Civil do município emitir um alerta de risco geológico, válido para cinco das dez regionais da capital. O alerta é válido até esta sexta-feira (20/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Temporal causa alagamento em avenida de Belo Horizonte
- MG: 265 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100 km/h
- Metade das regionais de Belo Horizonte supera a média histórica de chuvas
A situação mais delicada é a da regional Noroeste, onde o alerta é de risco geológico forte. Já nas regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste e Barreiro, a Defesa Civil de Belo Horizonte classificou o risco geológico como moderado.
Leia Mais
A Defesa Civil de BH recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, a sinais estruturais e tomem cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sinais que deslizamentos podem acontecer:
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estufados;
- Estalos.
Ao observar alguns destes sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).
Recomendações:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
- Coloque calha no telhado da sua casa;
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
- Não jogue lixo ou entulho na encosta;
- Não despeje esgoto nos barrancos;
- Não faça queimadas.