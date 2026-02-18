Assine
CHUVAS

Defesa Civil emite alerta para risco geológico forte em BH

Previsão de novos temporais deixa cinco das dez regionais da capital mineira sob alerta

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
18/02/2026 23:31

Mensagem da Defesa Civil de risco geológico
Mensagem da Defesa Civil de risco geológico crédito: Defesa Civil/Divulgação

As tempestades que atingiram Belo Horizonte durante a tarde e a noite desta quarta-feira (18/2), associadas à previsão de novos temporais ao longo das próximas horas, fizeram a Defesa Civil do município emitir um alerta de risco geológico, válido para cinco das dez regionais da capital. O alerta é válido até esta sexta-feira (20/2).

A situação mais delicada é a da regional Noroeste, onde o alerta é de risco geológico forte. Já nas regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste e Barreiro, a Defesa Civil de Belo Horizonte classificou o risco geológico como moderado.

A Defesa Civil de BH recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, a sinais estruturais e tomem cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

  • Trinca nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando; 
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.

Ao observar alguns destes sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).

Recomendações:  

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;  
  • Coloque calha no telhado da sua casa;
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;   
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta;
  • Não despeje esgoto nos barrancos; 
  • Não faça queimadas.

