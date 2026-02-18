Queda de galhos de árvore deixa moradores de bairro de BH sem luz

Aproximadamente 700 moradores do Bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte, estão sem energia elétrica. A interrupção ocorreu devido à queda de galhos de grande porte, que atingiram o cabeamento aéreo.

O incidente ocorreu na Rua Jacarepaguá, durante a chuva que atingiu a capital mineira na tarde desta quarta-feira (18/2). Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), equipes técnicas trabalham no local para restabelecer o fornecimento de eletricidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com informações da Cemig, a previsão é de que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecida até as 21h desta quarta-feira (18/2).