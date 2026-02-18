Queda de galhos de árvore deixa moradores de bairro de BH sem luz
Cerca de 700 residentes do Bairro Jardim América, na Região Oeste da capital mineira, estão sem eletricidade
Aproximadamente 700 moradores do Bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte, estão sem energia elétrica. A interrupção ocorreu devido à queda de galhos de grande porte, que atingiram o cabeamento aéreo.
O incidente ocorreu na Rua Jacarepaguá, durante a chuva que atingiu a capital mineira na tarde desta quarta-feira (18/2). Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), equipes técnicas trabalham no local para restabelecer o fornecimento de eletricidade.
Ainda de acordo com informações da Cemig, a previsão é de que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecida até as 21h desta quarta-feira (18/2).