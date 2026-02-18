Assine
overlay
Início Gerais
CHUVAS

Temporal causa alagamento em avenida de Belo Horizonte

Avenida Júlio Mesquita, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, foi completamente tomada pela água

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/02/2026 22:14

compartilhe

SIGA
x
Avenida Júlio Mesquita, no Bairro Tirol, na região do Barreiro, foi completamente tomada pela água
Avenida Júlio Mesquita, no Bairro Tirol, na região do Barreiro, foi completamente tomada pela água crédito: Redes Sociais/Reprodução

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (18/2) causaram um alagamento na Avenida Júlio Mesquita, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com relatos de testemunhas nas redes sociais, a água encobriu toda a via poucos minutos após o início do temporal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os registros mostram veículos se arriscando ao atravessar o alagamento. A água formou uma forte enxurrada, que chegou a lembrar a correnteza de um rio. Imagens também mostram a água invadindo lojas localizadas na avenida. 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Barreiro Notícias (@barreironoticias)

Chuvas

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte indicam que o Barreiro foi a Região de Belo Horizonte mais atingida pelas chuvas nesta quarta-feira: os índices pluviométricos no local chegaram a 56mm entre as 7h e as 21h, número que corresponde a 31,5% da média histórica para o mês de fevereiro na capital mineira, que é de 177,7 mm.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras regiões que também registraram grandes volumes de chuva foram a Noroeste, com 44,8 mm (25,2% da média mensal); a Oeste, com 34,6 mm (19,5%); a Pampulha, com 28,8 mm (16,2%); e a Centro Sul, com 23,8 mm (13,4%).

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay