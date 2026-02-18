Temporal causa alagamento em avenida de Belo Horizonte
Avenida Júlio Mesquita, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, foi completamente tomada pela água
As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (18/2) causaram um alagamento na Avenida Júlio Mesquita, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com relatos de testemunhas nas redes sociais, a água encobriu toda a via poucos minutos após o início do temporal.
Os registros mostram veículos se arriscando ao atravessar o alagamento. A água formou uma forte enxurrada, que chegou a lembrar a correnteza de um rio. Imagens também mostram a água invadindo lojas localizadas na avenida.
Ver essa foto no Instagram
Chuvas
Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte indicam que o Barreiro foi a Região de Belo Horizonte mais atingida pelas chuvas nesta quarta-feira: os índices pluviométricos no local chegaram a 56mm entre as 7h e as 21h, número que corresponde a 31,5% da média histórica para o mês de fevereiro na capital mineira, que é de 177,7 mm.
Outras regiões que também registraram grandes volumes de chuva foram a Noroeste, com 44,8 mm (25,2% da média mensal); a Oeste, com 34,6 mm (19,5%); a Pampulha, com 28,8 mm (16,2%); e a Centro Sul, com 23,8 mm (13,4%).