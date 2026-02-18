Assine
overlay
Início Gerais
CLIMA

Metade das regionais de Belo Horizonte supera a média histórica de chuvas

Temporais registrados nesta quarta-feira (18/2) elevaram os índices pluviométricos; a capital mineira permanece sob alerta de tempestades

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/02/2026 23:14

compartilhe

SIGA
x
A previsão é de que pancadas de chuva continuem ocorrendo durante a madrugada desta quinta-feira (19/2)
Previsão é de que pancadas de chuva continuem ocorrendo durante a madrugada desta quinta-feira (19/2) crédito: Clovelino Maia/EM/D.A.Press

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte durante a tarde e a noite desta quarta-feira (18/2) fizeram o volume acumulado superar a média histórica de fevereiro em cinco das dez regionais da capital mineira. Nas regiões do Barreiro, Centro-Sul, Leste, Noroeste e Oeste, os índices pluviométricos já superaram o total esperado para o mês. Confira os números, divulgados pela Defesa Civil do município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover
  • Barreiro: 258,2 mm (145,3%)
  • Centro Sul: 266 mm (149,7%)
  • Hipercentro: 126,2 mm (71%)
  • Leste: 250,6 mm (141%)
  • Nordeste: 157,4 mm (88,6%)
  • Noroeste: 228,2 mm (128,4%)
  • Norte: 158,8 mm (89,4%)
  • Oeste: 209,2 mm (117,7%)
  • Pampulha: 167 mm (94%)
  • Venda Nova: 171,8 mm (96,7%)

Os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte indicam ainda que o Barreiro foi a região mais atingida pelas chuvas nesta quarta-feira: os índices pluviométricos no local chegaram a 56 mm entre as 7h e as 21h, número que corresponde a 31,5% da média histórica de fevereiro na capital mineira, que é de 177,7 mm.

Outras regiões que também registraram grandes volumes de chuva foram a Noroeste, com 44,8 mm (25,2% da média mensal); a Oeste, com 34,6 mm (19,5%); a Pampulha, com 28,8 mm (16,2%); e a Centro-Sul, com 23,8 mm (13,4%). Confira os volumes de chuva registrados entre as 7h e as 21h desta quarta-feira:

  • Barreiro: 258,2 mm (145,3%)
  • Centro Sul: 266 mm (149,7%)
  • Hipercentro: 126,2 mm (71%)
  • Leste: 250,6 mm (141%)
  • Nordeste: 157,4 mm (88,6%)
  • Noroeste: 228,2 mm (128,4%)
  • Norte: 158,8 mm (89,4%)
  • Oeste: 209,2 mm (117,7%)
  • Pampulha: 167 mm (94%)
  • Venda Nova: 171,8 mm (96,7%)

BH sob alerta 

Ainda segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão é de que pancadas de chuva de 20 a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, atinjam a capital até 8h desta quinta-feira (19/2). O órgão pede que a população redobre a atenção e escolha um local seguro para se abrigar em caso de granizo, que também poderá ocorrer.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação da Defesa Civil é que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Também não é seguro permanecer no alto de morros, no topo de prédios ou em torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. A população não deve se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores; o ideal é procurar um local seguro e coberto.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuvas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay