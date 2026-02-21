Assine
CHUVA EM BH

Vídeo: chuva forte alaga ruas de bairro em BH

Imagens mostram vias tomadas pela água; Defesa Civil mantém alerta para temporais até domingo

21/02/2026 18:59 - atualizado em 21/02/2026 19:15

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vias completamente tomadas pela água
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vias completamente tomadas pela água crédito: Redes Sociais/Reprodução

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na tarde deste sábado (21/2) provocou alagamentos em ruas do Bairro Nazaré, na Região Nordeste da capital mineira.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vias completamente tomadas pela água. Uma das vias mais castigadas pelo temporal foi a Rua Marco Aurélio.

Alguns motoristas chegaram a tentar atravessar trechos alagados, mas recuaram diante do nível elevado. Outros se arriscaram mesmo com a água atingindo o capô dos veículos.

A Defesa Civil municipal emitiu alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania, válido até as 8h deste domingo (22/2).

De acordo com o órgão, o volume de chuva previsto varia entre 20 e 40 milímetros. A capital também pode registrar rajadas de vento de até 50 km/h.

