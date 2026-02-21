BH: corte de árvore interdita a BR-356 neste sábado (21/2)
Intervenção ocorre por haver risco de queda de galhos sobre casas; trânsito é afetado desde a manhã
O corte de uma árvore interdita a BR-356, próximo ao BH Shopping, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na tarde deste sábado (21/2).
Segundo a equipe responsável pelo serviço, a interdição ocorre no sentido bairro desde a manhã de hoje. A medida foi adotada após avaliação de risco, já que árvores da encosta poderiam atingir casas localizadas abaixo, no Bairro Santa Lúcia.
Moradores, que não quiseram se identificar, relataram que o pedido acontece há sete anos. Durante esse tempo, galhos caíram em grades e telhados de residências no bairro. A última aconteceu há um mês.
A sinalização para os motoristas começa nas proximidades do Ponteio Lar Shopping, orientando sobre a intervenção na rodovia.
Com a chuva intensa na região, motoristas devem redobrar a atenção, já que há galhos e folhas espalhados pela pista.
Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) acompanham a ocorrência e atuam na organização do trânsito no local.
