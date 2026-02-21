Duas casas são interditadas em Juiz de Fora após deslizamento de terra

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher ficou soterrada num deslizamento de terra, na manhã deste sábado (21/2). A casa em que morava foi soterrada mas ela conseguiu escapar, saindo sozinha das ruinas. O imóvel fica na Rua Nicolau Capelli, Bairro Cerâmica, em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, eram 6h40 quando o telefone tocou na Central, informando do deslizamento de terra e soterramento, e que três pessoas estariam debaixo dos escombros.

Três viaturas, com oito militares foram enviadas até o local. Na primeira verificação ficou constatado que não seriam três vítimas soterradas, mas apenas uma, do sexo feminino. Ela tinha conseguido sair sozinha dos escombros mas sentia dores na região cervical, coluna e nos membros inferiores sendo levada para uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para avaliação hospitalar.

Segundo os moradores que residem no imóvel, os avós da vítima e a filha dela, não foram atingidas pelo deslizamento.

Os bombeiros, após um levantamento da área, identificaram que o deslizamento de terra foi proveniente de uma pedreira localizada aos fundos da residência, atingindo diretamente o quarto da vítima e um outro cômodo.

A parede do quarto caiu sobre a moradora, que relatou ter permanecido sob os escombros com apenas um dos braços para fora.

Segundo os bombeiros, as fortes chuvas registradas na região podem ter contribuído para a saturação do solo favorecendo o movimento de massa. A residência atingida foi interditada, uma vez que existe a possibilidade de novos deslizamentos. Os quatro moradores foram levados para a casa de parentes.

Uma segunda residência, localizada acima da casa atingida e próxima ao ponto do deslizamento, também foi evacuada preventivamente. Lá residem quatro pessoas, que foram orientadas a deixar o imóvel pela Defesa Civil.

Uma nova avaliação está sendo feita pelo órgão, em terrenos e imóveis vizinhos para verificar se há riscos.